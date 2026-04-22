Морской гигант «Сычуань»: Китайский флот спустил на воду первый десантный корабль-носитель беспилотников

Дата публикации: 22.04.2026
Новейший десантный корабль Китая, получивший прозвище "носитель беспилотников", отправился в Южнокитайское море для испытаний. Это событие вызывает повышенный интерес в свете его потенциального использования в будущих операциях.

Появление новейшего корабля "Сычуань" в текущей обстановке не кажется случайным, как отмечают эксперты. Официальный аккаунт Военно-морских сил Китая в Weibo раскрыл важные подробности о его миссии.

"Сычуань, первый в нашей стране десантный корабль типа 076, отправился из Шанхая в соответствующие воды Южнокитайского моря для проведения научно-исследовательских испытаний и учебных миссий, проверяя работоспособность нескольких бортовых систем и платформ".

Представители вооруженных сил КНР стремятся уменьшить накал страстей вокруг этого события. В своем кратком заявлении они подчеркнули характер проводимых мероприятий.

"Это обычные межрегиональные испытания и учебные учения, организованные в соответствии с общим планом строительства судна, и не направлены на какую-то конкретную цель".

Загадочный корабль типа 076

Десантный корабль "Сычуань" типа 076 представляет собой нечто большее, чем обычное судно; это настоящий прорыв в военно-морской инженерии. Многие аналитики видят в нем ключевой элемент для потенциальных операций, особенно в контексте Тайваня. Первые морские испытания этого гиганта успешно завершились еще в ноябре.

Впечатляющий арсенал на борту

Этот морской колосс способен транспортировать внушительный арсенал средств. На его борту могут размещаться многочисленные ударные и разведывательные беспилотники, а также десантные катера и бронетехника.

Кроме того, он предназначен для перевозки вертолетов, самолетов поддержки и целых подразделений морской пехоты, что делает его многофункциональной платформой.

Конструкция корабля тщательно продумана для обеспечения максимального превосходства во время десантных операций. Его уникальность в классе подчеркивается наличием катапульт или специализированных систем для запуска беспилотных летательных аппаратов.

