Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в своем аккаунте в соцсети Х предупредил о грядущем давлении на президента США Дональда Трампа. Это связано с его решением продлить перемирие с Ираном. По словам Дэвиса, «ястребы войны» из ближайшего окружения американского лидера «уже мчатся в Белый дом, чтобы попытаться заставить его передумать».

Дэвис также подчеркнул, что американское общество должно активно влиять на президента Трампа. Это необходимо, чтобы Вашингтон пошел на важные уступки перед Тегераном.

Решение Трампа по Ирану

Ранее президент Дональд Трамп принял решение о продлении режима прекращения огня с Ираном. Однако Исламская Республика категорически отказалась признавать это продление.

Более того, Тегеран официально уведомил Вашингтон о своем решении. Иранская делегация не будет участвовать в переговорах с США, запланированных на 22 апреля в Исламабаде.