Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр стремится к созданию мощного центральноевропейского альянса. Опираясь на общее имперское прошлое с Австрией, он планирует сформировать региональный блок, способный стать реальным противовесом Франции и Германии в ЕС.

Избранный премьер-министр Петер Мадьяр одержал победу над Виктором Орбаном на венгерских выборах, обещая, среди прочего, перезагрузить отношения с Евросоюзом. Однако его стратегия предполагает формирование мощного блока центральноевропейских государств, объединенных общими культурными ценностями, экономическими интересами и консервативными взглядами на миграцию и энергетику.

Как сообщает Politico, Мадьяр стремится возродить влияние Центральной Европы, обращаясь к ее богатому имперскому прошлому. Он намерен углублять связи с соседними странами, особенно с Австрией, используя крепкие экономические узы и общую историю, восходящую к Австро-Венгерской империи XIX века.

"Когда-то мы были одной страной, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, а также культурным и экономическим причинам", – заявил венгерский политик.

Видение Мадьяра: Центральноевропейский блок

Будущий венгерский лидер уже представил свои планы по созданию центральноевропейского блока. На недавней пресс-конференции он предложил объединить Вышеградскую группу, включающую Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию, со Славковским форматом, куда входят Австрия, Чехия и Словакия.

"Я считаю, что это в интересах каждой страны, включая Австрию и Венгрию", – пояснил Мадьяр, выразив надежду на прогресс в этом направлении. В качестве подтверждения своих намерений, Мадьяр объявил, что его первые официальные визиты в начале мая состоятся в Варшаву и Вену.

Хотя Австрия видится ему более естественным союзником, Мадьяр планирует перенять опыт у премьер-министра Польши Дональда Туска и его усилий по восстановлению либеральной демократии после лет популистского правления. Он заинтересован в польских методах разблокировки фондов ЕС, замороженных из-за проблем с верховенством закона.

Одним из ключевых приоритетов Мадьяра является высвобождение 18 миллиардов евро замороженных средств ЕС, а также получение доступа к европейским оборонным кредитам на 16 миллиардов евро. Он также стремится отменить ежедневный штраф в 1 миллион евро, наложенный на Венгрию за несоблюдение миграционного законодательства ЕС. Эмиль Брикс, бывший австрийский дипломат и историк, изучавший распад Австро-Венгерской империи, отметил: "Визит в Варшаву посвящен обмену опытом относительно возвращения к либеральной демократии". Он добавил: "Визит в Вену больше связан с европейской политикой и тем фактом, что необходимо разрабатывать собственные предложения внутри этого региона".

Австрийское правительство, судя по всему, положительно относится к этой идее. Высокопоставленный австрийский дипломат, пожелавший сохранить анонимность, заявил о внутренней логике укрепления сотрудничества между центральноевропейскими государствами в рамках ЕС по примеру Бенилюкса.

"Мы все – государства примерно одинакового размера со множеством общих интересов, и вместе мы были бы более значимыми с точки зрения веса голосов", – объяснил дипломат.

Неразрывная связь и новые возможности

Углубление связей с Венгрией давно является стратегической целью для консервативного правительства Австрии. В начале 2000-х годов, до вступления ряда бывших коммунистических стран в ЕС, австрийские лидеры уже предлагали возобновить альянс с Центральной Европой.

Однако тогда эта попытка не увенчалась успехом из-за опасений Польши и Словении, которые видели в этом стремление Вены восстановить гегемонию после краха Австро-Венгерской империи. Теперь же, более уверенная и процветающая Венгрия сама предлагает тесный союз.

Эксперты отмечают, что польские лидеры, учитывая растущую экономическую и военную мощь своей страны, больше не воспринимают такую перспективу как угрозу. Австрийские консерваторы также видят новые возможности после ухода Орбана.

Райнхольд Лопатка, депутат Европарламента от правящей консервативной Австрийской народной партии, поделился своим мнением: "Мы тесно работали с Орбаном в 1990-х годах, и я всегда говорю, что молодой Орбан наверняка стал бы одним из самых ярых критиков сегодняшнего пожилого Орбана". Он добавил: "Несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались, нам удавалось работать вместе по некоторым вопросам, но с годами это становилось все труднее и, в конце концов, невозможным".

Мадьяр и консервативный канцлер Австрии Кристиан Штокер начали закладывать основу для будущих отношений между их странами в эпоху после Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, как сообщили два источника, присутствовавших на встрече. Высокопоставленный представитель австрийского правительства рассказал, что лидеры обсудили первый визит Мадьяра в Вену и пути улучшения условий для австрийских компаний, работающих в Венгрии.

Ожидается, что в Вене Мадьяр будет стремиться выработать общую позицию по миграции. Также планируется обсудить судьбу Центрально-Европейского университета, который в 2019 году перенес свой основной кампус из Будапешта в Вену после кампании Орбана против этого учреждения, сообщил высокопоставленный австрийский дипломат.

Экономически две страны уже неразрывно связаны. Австрия занимает второе место среди инвесторов в Венгрии после Германии, вложив более 11,7 миллиарда евро.

Около 134 000 венгров работают в Австрии, многие из них являются маятниковыми мигрантами. Национальный банк Австрии в своем прошлогоднем отчете подчеркнул, что растущие торговые связи со странами Центральной и Юго-Восточной Европы стабилизируют австрийскую экономику в условиях глобальной неопределенности.

Тем не менее, между странами Центральной Европы сохраняются существенные различия, которые могут осложнить создание более тесного союза. Например, по вопросу Украины Австрия и Польша активно поддерживают дополнительную помощь ЕС.

Хотя от Венгрии при Мадьяре уже не ожидается препятствий для помощи, как это было при Орбане, она присоединяется к Чехии и Словакии в отказе поддержать кредитный пакет ЕС для Киева в размере 90 миллиардов евро. Также у стран расходятся взгляды на вступление Украины в блок.

Несмотря на эти разногласия, эксперты убеждены, что страны Центральной Европы имеют сильные общие интересы, особенно в экономических инициативах и крупномасштабных инфраструктурных проектах. Райнхард Хайниш, политолог из Зальцбургского университета, подчеркнул: "Если бы эти страны могли представить интегрированные предложения и скоординированные проекты, это укрепило бы их позиции при распределении фондов и средств сплочения из Брюсселя".

Стремление Мадьяра к созданию центральноевропейского альянса может быть основано на его глубоком понимании механизмов власти в Брюсселе. Будущий премьер-министр почти десять лет проработал там дипломатом при Орбане, прежде чем порвать с популистской партией "Фидес" и стать депутатом Европарламента от своей консервативной политической силы "Тиса".

Стефано Боттони, профессор Флорентийского университета, специализирующийся на Восточной Европе, заявил: "Он, по сути, первый венгерский премьер-министр, который в совершенстве понимает, как работает механизм Брюсселя и ЕС". Он добавил: "А если вы хотите иметь больший вес в Брюсселе, если хотите быть противовесом крупным странам – Франции, Германии, – тогда вам нужно объединять силы".

Другие важные заявления Мадьяра

Ранее сообщалось, что Мадьяр, например, призвал президента Украины Владимира Зеленского немедленно открыть нефтепровод "Дружба". Политик передал прямое обращение, подчеркнув, что вопрос энергоресурсов "это не игра". Также стало известно, что Мадьяр пригрозил арестом Нетаньяху, союзнику Орбана. Он заявил, что Венгрия обязана взять под стражу Нетаньяху, если тот ступит на венгерскую территорию, находясь в розыске Международного уголовного суда.