Вооруженные силы Ирана открыли огонь по британскому судну, которое, по их утверждению, проигнорировало неоднократные предупреждения.

Эскалация конфликта

Конфликт разгорелся 28 февраля, когда Израиль и США инициировали военную операцию против Ирана. В ответ на это Исламская Республика незамедлительно ответила мощными ударами по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке.

Попытки перемирия

После сорока дней ожесточенных боевых действий, 8 апреля, Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Хотя первый раунд переговоров состоялся, он, к сожалению, не принес желаемых результатов.

Срыв диалога

Однако уже в понедельник, 20 апреля, Тегеран решительно отказался от участия во втором раунде переговоров с Вашингтоном, обвинив американскую сторону в нарушении ранее достигнутых договоренностей. Спустя два дня, в среду, 22 апреля, Президент Трамп в одностороннем порядке принял решение продлить режим прекращения огня на неопределенный срок.