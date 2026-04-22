Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Посла Израиля срочно вызвали в Белый дом 0 342

В мире
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посла Израиля срочно вызвали в Белый дом

Израильского посла в США экстренно пригласили в Белый дом, чтобы поговорить с ним об отношениях с Ираном.

Израильского посла в США Майка Хакаби экстренно пригласили в Белый дом, чтобы поговорить с ним об отношениях с Ираном. Вызов дипломата также связан с грядущими переговорами с Ливаном.

Посла призвали вернуться в Вашингтон в свете развития событий в отношениях с Ираном. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс вместе с президентом Дональдом Трампом и другими высокопоставленными чиновниками администрации обсуждают дальнейшие действия Вашингтона.

Как отмечают журналисты, посредники из Пакистана все еще пытаются урегулировать этот инцидент за несколько часов до окончания перемирия. Их основной целью остается достижение продления режима прекращения огня.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что военные США находятся в боевой готовности военных на фоне срыва переговоров с Ираном. Трамп пошел на эти шаги в связи с просьбой высших лиц пакистанского руководства дать Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео