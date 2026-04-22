Аналитик Рубен Джонсон из американского журнала 19FortyFive выступил с новой, весьма провокационной публикацией. В ней он предрекает неминуемое исчезновение сразу двух амбициозных российских авиационных проектов: истребителей пятого поколения Су-57 и стратегических бомбардировщиков — перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

По мнению Джонсона, обе эти модели уже стоят на пороге забвения. Военный эксперт ссылается на якобы произошедшую утечку конфиденциальных данных, которая раскрывает тревожные подробности.

Согласно этим документам, Россия сталкивается с острой нехваткой критически важных компонентов для производства. К тому же, страна испытывает серьезный дефицит квалифицированных кадров, что усугубляет ситуацию.

Американец резюмирует это положение дел весьма образно, утверждая, что «царство потеряно из-за отсутствия гвоздя». Это подчеркивает, как, по его мнению, мелкие, но важные проблемы могут привести к краху больших проектов.

В своей публикации Рубен Джонсон также категорично заявил: «если, не будет существенных улучшений между прототипами и серийными моделями, Су-57 не будет соответствовать стандартам самолета пятого поколения». Он добавил, что ПАК ДА — это «бомбардировщик, который пока существует лишь на бумаге», ставя под сомнение его реальные перспективы.