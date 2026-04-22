Россия планирует заблокировать поставки казахстанской нефти в Германию

В мире
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия планирует заблокировать поставки казахстанской нефти в Германию
ФОТО: пресс-фото

Германия узнала, что Россия планирует с 1 мая прекратить поставки казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод на востоке страны, сообщило в среду агентству AFP Министерство энергетики Германии, пишет ЛЕТА.

Немецкое подразделение российской государственной нефтяной компании «Роснефть» — «Rosneft Deutschland», контроль над которым перешёл к Федеральному сетевому агентству Германии, уведомило немецкие регуляторные органы, что Министерство энергетики России дало распоряжение прекратить поставки, отмечает ведомство, добавляя, что Москва не информировала правительство Германии о принятии такого решения.

"«Rosneft Deutschland» в настоящее время оценивает возможные последствия прекращения поставок для нефтеперерабатывающего завода и использует все доступные возможности для обеспечения надёжности поставок в Германии," — пояснили в министерстве.

Нефтеперерабатывающий завод «PCK», расположенный в Шведте-на-Одере недалеко от границы с Польшей, обеспечивает топливом значительную часть региона Берлина, однако в Министерстве энергетики Германии выразили уверенность, что влияние будет ограниченным.

"Отсутствие поставок казахстанской нефти на завод «PCK» не угрожает безопасности снабжения нефтепродуктами в Германии, даже если предприятие будет работать с пониженной мощностью," — отметили в министерстве.

Казахстанская нефть транспортируется по трубопроводу «Дружба» через территорию России. Одна ветка трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, другая — через Украину в Венгрию.

В сентябре 2022 года Министерство экономики Германии приняло решение передать дочерние компании «Роснефти» — «Rosneft Deutschland» и «RN Refining & Marketing» — под контроль Федерального сетевого агентства («Bundesnetzagentur»). Этим двум компаниям совместно принадлежит контрольный пакет акций завода «PCK».

#энергетика #экономика #Россия #Германия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
