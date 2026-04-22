После окончания войны с Украиной РФ понадобится всего год, чтобы накопить достаточно сил для "регионального конфликта" с Североатлантическим Альянсом. Об этом говорится в отчете Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) за 2025 год. Ведомство полагает, что РФ будет стремиться к расколу НАТО и "ограниченным территориальным приобретениям", и что для этого в Кремле готовы будут шантажировать использованием ядерного оружия,- пишет Deutsche Welle.

Продолжающуюся c 2022 года войну в Украине MIVD считает "частью долгосрочного стремления России к фундаментальному изменению архитектуры безопасности Европы и международного правопорядка". Авторы отчета также отмечают "непредсказуемую" политику действующей администрации США в области безопасности, которая "может повлиять на анализ соотношения затрат и выгод для РФ".

При этом, по данным нидерландской разведки, Россия активно использует новые технологии, такие как ИИ, для давления на другие страны с целью посеять страх, повлиять на принятие решений и создать благоприятные условия для начала боевых действий. "В результате возникает реальный риск непреднамеренной и, следовательно, трудно контролируемой эскалации", - отмечают в MIVD.