Соединенные Штаты намерены восстановить свои военные базы, серьезно пострадавшие от иранских ударов, за счет государств Персидского залива. Эту информацию передает телеканал CNN, указывая на планы Вашингтона по перераспределению расходов.

Министерство обороны США пока не располагает точными данными о стоимости ремонта своих объектов на Ближнем Востоке, поврежденных в ходе конфликта с Ираном. Важно отметить, что финансирование этих восстановительных работ не предусмотрено в бюджетном запросе на следующий год, который составляет 1,5 триллиона долларов.

Сотрудник Пентагона Джулс Джей Херст III на брифинге для журналистов пояснил ситуацию. Он заявил: «Это не отражено в запросе [2027 года], и часть этого в том, что мы бы оценили нашу позицию на Ближнем Востоке, верно? Мы должны убедиться, что понимаем, что хотим построить в будущем».

Он также подчеркнул, что Пентагон пока не имеет «окончательной цифры, какой ущерб нанесен нашим объектам за рубежом». По его словам, все будет зависеть «от того, как мы решим их восстановить или если мы это сделаем».

Чиновник добавил, что «Наши партнеры также могут внести вклад в восстановление. Поэтому у нас нет точной оценки того, что потребуется для этих объектов».

Согласно его заявлению, все запросы на финансирование строительных работ по восстановлению американских объектов на Ближнем Востоке будут подаваться отдельно. Официальные лица во вторник также сообщили, что запрошенный бюджет на 2027 год в размере 1,5 триллиона долларов представляет собой увеличение финансирования Минобороны на 42%.