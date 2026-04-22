По мнению Вайдотаса Малиниониса, полковника запаса и члена Ассоциации полковников Литвы, Россия рискует лишиться Калининградской области, если решится на агрессию в районе Сувалкского коридора. Это заявление прозвучало в эфире телеканала "Киев 24".

Обсуждая стратегическое значение Сувалкского коридора, Малинионис подчеркнул: "если НАТО активируется, если начнется агрессия, какие-то военные действия, – очень легко совершенно закрыть Калининградскую область".

Полковник Малинионис добавил, что "Она маленькая и сразу же Калининградскую область Россия может терять. И, конечно, Балтийский флот теряется".

Для России такой сценарий крайне рискован, ведь это автоматически откроет для нее второй фронт.

Полковник запаса уверен, что "А Украина обязательно использует это в свою пользу. Потому что для вас откроется окно возможностей побыстрее забрать свои территории обратно, и полегче".

Угроза России для НАТО

Недавно в Европе прошли масштабные военные учения, где был отработан тревожный сценарий. Он предполагал, что Россия может использовать гуманитарный кризис в Калининграде как предлог для вторжения в Сувалкский коридор уже в октябре 2026 года.

В рамках этих учений Польша провела мобилизацию, однако воздержалась от пересечения границы с Литвой. Это решение было принято, чтобы избежать интерпретации Россией как попытки блокировать гуманитарную помощь Калининграду.

Павел Палиса, занимающий пост заместителя главы Офиса президента Украины и являющийся бригадным генералом, подчеркнул серьезность ситуации. Он отметил, что западные чиновники постоянно сообщают о многочисленных тревожных сигналах, указывающих на потенциальное вооруженное нападение со стороны России, особенно на страны Балтии.