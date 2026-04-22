Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление: заключение какого-либо соглашения с Ираном станет абсолютно невозможным, если будет разблокирован Ормузский пролив. Эту позицию американский лидер озвучил в своей социальной сети Truth Social.

Позиция Трампа по Ормузскому проливу

По словам Трампа, Иран стремится к открытию Ормузского пролива с целью "зарабатывать 500 миллионов долларов в день" и "сохранить лицо". Он подчеркнул, что это ключевое требование Тегерана.

Американский лидер напомнил, что ранее он "полностью блокировал" Ормузский пролив. После этого, как утверждает Трамп, иранская сторона неоднократно обращалась к нему с просьбой о немедленном открытии пролива.

"Но если мы это сделаем, сделки с Ираном никогда не будет, разве что мы взорвём остальную часть их страны, включая их лидеров!" — заявил Президент Трамп, выражая свою непреклонную позицию.

Предыстория событий

Ранее Президент Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном, срок которого должен был истечь 22 апреля. Это решение стало частью сложной дипломатической игры.

Советник главы иранского парламента Махди Мохаммади назвал действия американского лидера "хитрым ходом". Он прокомментировал заявление Трампа о продлении режима прекращения огня.

Отложенная дипломатия

Дипломатическая поездка вице-президента США Джей Ди Венса в Исламабад была отложена. Целью визита было оказание давления на иранских переговорщиков по ядерной сделке.

Отсрочка произошла после того, как Тегеран не предоставил ответа на американские переговорные позиции. Это свидетельствует о тупике в диалоге.