Член Еврокомиссии по энергетике Дан Йоргенсен предсказал долгосрочные последствия и непредсказуемость энергетического кризиса и пообещал защитить наиболее уязвимых граждан Евросоюза и сектора европейской экономики.

Минус полмиллиарда в день

"С начала конфликта на Ближнем Востоке наши расходы на импорт ископаемого топлива выросли более чем на 24 млрд евро. Это более 500 млн евро в день. Эти издержки ощущаются здесь и сейчас, в домах и на предприятиях по всей Европе. Но истинные последствия этого кризиса будут долгосрочными. Он развивается. Он непредсказуем", - заявил он на пресс-конференции.

Еврокомиссар представлял вместе с исполнительным заместителем председателя ЕК Тересой Риберой экстренный план мер для борьбы против резкого роста цен на энергоносители, вызванного войной на Ближнем Востоке, и для ускорения перехода Европы к чистой энергетике - AccelerateEU.

У Брюсселя есть план

План предполагает координацию действий по внедрению чрезвычайных мер противодействия энергетическому кризису на уровне союза и каждого из государств.

Он предусматривает меры, направленные на защиту потребителей и промышленности от ценовых потрясений, в том числе с помощью программы госпомощи наиболее пострадавшим от кризиса. Включает усилия по ускорению перехода к собственной чистой энергии и стимулированию инвестиций в энергопереход. Предполагает модернизацию энергетической системы ЕС путем ускорения работы над сетями и поддержки электроэнергетики льготным налогообложением.

«Не можем предсказать всё, мы должны быть готовы ко всему»

По словам Йоргенсена, важно четко донести до граждан ЕС, что "предстоящие месяцы будут полны неопределенности".

"Кризис по-разному повлияет на разные государства-члены. Поскольку мы не можем предсказать всё, мы должны быть готовы ко всему. Но перед лицом этой неопределенности есть вещи, в которых мы можем быть уверены. Мы можем защитить наиболее уязвимых граждан в наших сообществах. Мы можем защитить наиболее уязвимые секторы нашей экономики, такие, как энергоемкие отрасли. И, что особенно важно, мы можем предпринять действия, которые защитят нас от будущих потрясений", - продолжил член ЕК.

Он высказался в пользу координации между государствами-членами и призвал к совместным действиям, поскольку они, по его мнению, "могут защитить от наихудших последствий этого кризиса".

А что с самолетами?

На вопрос, как будут обстоять дела с обеспечением авиапарка ЕС топливом, если кризис затянется, еврокомиссар ответил, что ЕК уже приступила к работе над этим вопросом.

"Сможем ли мы избежать или ограничить кризис безопасности снабжения? Это будет зависеть от продолжительности энергетического кризиса", - считает Йоргенсен.

Он сообщил, что делается всё возможное, что касается переработки нефти в Европе и запасов, имеющихся у различных государств-членов. "Но надо быть честными: возникнет или нет кризис снабжения - всё будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Но мы делаем всё возможное, чтобы избежать этого кризиса или ограничить его", - резюмировал еврокомиссар по энергетике.