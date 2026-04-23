Франция и Польша намерены провести масштабные военные учения над Балтийским морем и северными польскими территориями. В ходе маневров планируется имитировать нанесение ударов по стратегическим целям на территории России и Беларуси.

По итогам переговоров президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Дональда Туска в Гданьске стороны переходят к практической реализации обновленной оборонной доктрины. Согласно публикации польского издания Rzeczpospolita, сценарий распределяет роли между союзниками следующим образом: польские пилоты на истребителях F-16 обеспечат разведку и подавление целей высокоточным оружием (ракетами JASSM-ER), в то время как французская авиация отработает применение ракет ASMP с ядерными боеголовками.

Этот шаг стал прямым следствием стратегии "активного сдерживания", которую Макрон представил 2 марта 2026 года на базе атомных субмарин Иль-Лонг. Тогда французский лидер официально предложил распространить ядерный зонтик Парижа на европейских союзников. По условиям соглашения, французские самолеты с ядерным арсеналом на борту будут периодически входить в воздушное пространство Польши, однако исключительное право на принятие решения о реальном пуске останется за президентом Франции.

Одной из ключевых особенностей создаваемого польско-французского крыла является его высокая автономность от бюрократических структур НАТО. Это позволит Парижу и Варшаве принимать оперативные решения гораздо быстрее, минуя длительные согласования в штаб-квартире альянса.

В условиях регулярных угроз Москвы применить ядерное оружие против Европы эксперты отмечают существенный дисбаланс сил. На текущий момент ядерный арсенал Франции насчитывает около 290 боеголовок, в то время как запасы Российской Федерации оцениваются примерно в 5500 единиц. Тем не менее привлечение Польши к французским ядерным миссиям рассматривается как сигнал о готовности Европы к самостоятельному сдерживанию без оглядки на позицию Вашингтона.