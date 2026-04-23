Комитет по иностранным делам Палаты представителей США в среду одобрил двухпартийный проект Акта об оценке безопасности стран Балтии на 2025 год, обязывающий представить отчет о возникающих угрозах для Литвы, Латвии и Эстонии.

В ходе голосования был достигнут широкий двухпартийный консенсус: 41 член комитета проголосовал «за», трое — «против». Это открывает путь для дальнейшего законодательного процесса в Палате представителей.

Цель акта — обязать госсекретаря США в сотрудничестве с секретарем обороны не позднее чем в течение 180 дней после вступления закона в силу представить подробный отчет об угрозах странам Балтии.

Законопроект призван обеспечить США четкое понимание угроз, с которыми сталкиваются эти государства.

В документе подчеркивается, что «поддержка и укрепление безопасности Эстонии, Латвии и Литвы (...) отвечает интересам национальной безопасности США».

В будущем отчете должны быть подробно проанализированы военные, кибернетические, гибридные и политические угрозы, исходящие от России, Беларуси, Китая и Ирана. Документ направлен на то, чтобы у США было четкое представление о попытках этих и других «злонамеренных субъектов» дестабилизировать регион.

Помимо оценки угроз, Акт требует анализа текущего положения сил США и НАТО в регионе и их способности сдерживать агрессию. Также предусматривается рассмотрение возможностей укрепления оборонного сотрудничества между США и странами Балтии и предоставление рекомендаций по усилению их потенциала сдерживания, инфраструктуры кибербезопасности и демократической устойчивости.

В проекте отмечается необходимость укрепления экономических связей со странами Балтии при одновременном противодействии экономическому давлению со стороны Китая.

В ходе дискуссий члены комитета подчеркнули, что Россия давно проводит кампании по дезинформации, операции влияния и диверсии против стран Балтии. По их словам, этот закон демонстрирует твердую поддержку союзников со стороны Конгресса, особенно в то время, когда возникают вопросы об обязательствах администрации перед НАТО.

«Администрация Дональда Трампа продолжает наносить ущерб трансатлантическим отношениям и ставить под сомнение обязательства США перед НАТО. Мы уже видим последствия: администрация на неопределенный срок откладывает поставки важных вооружений Литве и Эстонии. Этот законопроект показывает, что Конгресс поддерживает наших балтийских союзников, признает их вклад в альянс НАТО и остается приверженным их безопасности», — заявила конгрессмен-демократ Джули Джонсон.

В случае одобрения Палатой представителей документ поступит на рассмотрение в Сенат.