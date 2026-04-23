США сменили министра ВМС в разгар блокады Ормузского пролива

Дата публикации: 23.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: США сменили министра ВМС в разгар блокады Ормузского пролива
ФОТО: пресс-фото

Джон Фелан покинул пост министра ВМС США, решение об отставке вступило в силу незамедлительно. Его уход - уже не первая громкая кадровая перестановка в американском военном ведомстве на фоне войны с Ираном.

Администрация США в разгар морской блокады Ормузского пролива сменила министра военно-морских сил страны. О немедленном уходе Джона Фелана с занимаемой должности сообщил в среду, 22 апреля, официальный представитель министерства обороны на платформе X Шон Парнелл. Причины отставки в ведомстве не назвали. Временно исполнять обязанности министра ВМС назначен заместитель Фелана - Хунг Као, пишет DW.

Фелан, в прошлом инвестиционный банкир, занял министерский пост в марте прошлого года. В числе приоритетов его работы было укрепление судостроительной отрасли и морской промышленности.

Конфликт с руководством

По сведениям The New York Times, между Феланом и его непосредственными начальниками - министром обороны Питом Хегсетом и его заместителем Стивеном Файнбергом - на протяжении нескольких месяцев нарастала напряженность. Особое недовольство Файнберга вызывало то, как Фелан реализовывал новую инициативу ВМС в сфере судостроения.

При этом еще в декабре Фелан вместе с президентом Дональдом Трампом объявил о планах строительства новых линкоров, которые должны носить имя президента. На той презентации Трамп отзывался о Фелане в самых восторженных тонах.

Не первая громкая отставка

Уход Фелана произошел в то время, когда ВМС играют ключевую роль в войне США против Ирана: Трамп стремится отрезать Тегеран от важных источников доходов с помощью морской блокады, распространяющейся на все суда, следующие из иранских портов или направляющиеся в них.

Примерно три недели назад министр обороны Хегсет вынудил уйти в отставку начальника штаба сухопутных войск США генерала Рэнди Джорджа. Джордж был назначен на этот пост предшественником Трампа - президентом-демократом Джо Байденом.

После возвращения Трампа в Белый дом своих постов лишились уже более 10 высокопоставленных военных, в том числе председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун, начальник штаба ВМС адмирал Лиза Франкетти, замглавы штаба ВВС генерал Джим Слайф, и начальник военной разведки Джеффри Круз.

#Иран #США #отставка #политика
