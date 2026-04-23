Украинский миллиардер Ринат Ахметов приобрел в Монако роскошные апартаменты за 471 млн евро — одну из самых дорогих жилых сделок в истории.

Роскошные апартаменты находятся в комплексе Le Renzo на территории Mareterra — новейшего и самого эксклюзивного прибрежного проекта Монако, который с момента открытия в конце 2024 года привлекает сверхсостоятельных покупателей со всего мира.

Как сообщило агентство Bloomberg, первым рассказавшее о сделке, пятиуровневые апартаменты насчитывают 21 комнату и занимают около 2 500 квадратных метров. К ним относятся частный бассейн, джакузи и как минимум восемь машиномест.

Судя по данным реестров недвижимости Монако и документам, включая электронную переписку и предварительные договоры, с которыми ознакомилось Bloomberg, сделка была завершена в 2024 году.

Холдинговая компания Ахметова System Capital Management (SCM) подтвердила покупку, но отказалась раскрывать подробности об объекте и его стоимости.

«Международный инвестиционный портфель SCM уже более десяти лет включает отдельный портфель премиальной недвижимости, о чем неоднократно заявлялось публично», — приводит цитату компании Bloomberg.

«Среди этих активов — проект Le Renzo, в который мы вложились на первичном рынке в 2021 году».

Сроки заключения договора купли-продажи свидетельствуют, что он был подписан до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Исходя из заявленной суммы в 471 млн евро, эта сделка становится крупнейшей в истории продаж жилой недвижимости, превзойдя другие громкие рекорды, в том числе продажу лондонского особняка британского бизнесмена Ника Кэнди в районе Челси, который, по данным СМИ, ушел за 275 млн фунтов стерлингов (317 млн евро).

По оценке индекса миллиардеров Bloomberg, состояние Ахметова превышает 7 млрд долларов (6 млрд евро). Он заработал его через SCM — крупнейший в Украине промышленный конгломерат с активами в металлургии, добыче полезных ископаемых, энергетике и недвижимости.

Сама Mareterra стремительно превращается в один из самых дорогих адресов в мире.

По имеющимся данным, стоимость недвижимости там превышает 100 тыс. евро за квадратный метр, а арендные ставки доходят до 150 тыс. евро в месяц.

По данным исследования Savills, Монако по-прежнему остается самым дорогим в мире рынком жилья: в 2024–2025 годах средняя стоимость квадратного метра здесь достигает примерно 52 тыс. евро.

По словам риелторской компании, рынок княжества характеризуется «хроническим дефицитом предложения» и крайне ограниченным земельным ресурсом, а устойчивый спрос со стороны состоятельных покупателей со всего мира позволяет ценам держаться на рекордных уровнях, несмотря на общую экономическую неопределенность.