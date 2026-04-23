В Дании столкнулись два поезда: есть пострадавшие

Дата публикации: 23.04.2026
При столкновении двух поездов недалеко от Копенгагена в четверг пострадали 16 человек, сообщает ЛЕТА со ссылкой на данные полиции Дании и местных СМИ.

Четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные получили лишь легкие травмы, сообщает пожарная служба Копенгагена.

Столкновение произошло примерно в 40 километрах к северу от столицы между Хиллерёдом и Кагерупом.

Все люди из поездов эвакуированы, сообщает полиция Северной Ютландии.

«Произошло столкновение двух поездов, полиция и службы экстренной помощи мобилизованы в большом количестве», — говорится в заявлении полиции.

«Это было лобовое столкновение, и среди пассажиров есть пострадавшие», — сказал он агентству AFP, не вдаваясь в подробности.

Дания гордится своими показателями безопасности, однако в результате железнодорожной катастрофы 2019 года погибли восемь человек и 16 получили ранения.

В августе прошлого года экспресс-поезд сбил фермерский грузовик на железнодорожном переезде, в результате чего один человек погиб и 27 получили ранения.

#поезда #происшествие #полиция #Дания
