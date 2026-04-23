Проекты морских ветропарков – политически острая тема. Год назад споры об энергетике, и в частности о морских ветропарках, стали последней каплей, приведшей к распаду правящей коалиции Партии реформ, Социал-демократической партии и Eesti 200. В итоге программа поддержки на 2,6 миллиарда евро была отложена в долгий ящик.

Хотя казалось, что вопрос о новых морских ветрогенераторах снят с повестки дня, девелоперы активно продолжили реализацию планов, набравших обороты в предыдущие годы. Например, в мае 2025 года компания Saare Wind Energy получила первое в истории Эстонии разрешение на застройку для возведения морского ветропарка в 11 километрах от западного побережья Сааремаа. В окрестностях острова были проведены и другие успешные аукционы.

Наиболее актуальная в контексте этой истории территория расположена примерно в 60 километрах к западу от Сааремаа. Первый аукцион на участке Saare 1, проведенный Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), провалился, а второй выиграл единственный участник – французская компания Oxan Energy совместно с Ocean Connect Energy и SNOW. С эстонской стороны проект под названием Avara ведут руководитель проекта Никон Видяев и Карлис Гольдштейн. Оба – бывшие чиновники Министерства климата, покинувшие госслужбу в 2025 году, в разгар крупного спора о ветропарках.

Изначально площадь проекта составляла 88 квадратных километров, и к 2033 году компания планировала установить до 60 ветрогенераторов общей мощностью 900 мегаватт. Теперь участники проекта знают, что придется считаться со значительными ограничениями. Причина – проходящий через эту территорию кабель связи Кингисепп – Калининград, о котором девелопер не знал при подаче ходатайства на получение разрешения на застройку.

Кабели на морском дне, особенно в территориальных водах, – не редкость. Консорциум, развивающий ветропарк, также подтвердил изданию Postimees, что необходимость учитывать наличие кабелей – обычная практика в секторе морской ветроэнергетики. Да и в СМИ упоминалось о существовании в Балтийском море подводной инфраструктуры, соединяющей Калининград и материковую Россию. Поэтому тот факт, что для всех участников проекта это стало сюрпризом, может показаться удивительным. В беседах журналистов Postimees с девелоперами сквозит мысль, что организовавший аукцион TTJA мог бы уведомить их об этом заранее.

Как бы то ни было, риск сужения территории реален. Насколько ее придется уменьшить, еще предстоит выяснить. Руководители проекта уже в декабре встретились с представителями Министерства климата и Транспортного департамента. На встрече было подтверждено, что в охранной зоне кабеля шириной 0,5 морской мили запрещена постановка на якорь, а строительство над ним в будущем будет невозможно.

По расчетам девелоперов, из-за этого непригодными для использования станут около 49 квадратных километров, или 55,5 процента от запланированной площади.

Государство, однако, не видит причин для поспешных выводов о том, что от половины территории застройки придется отказаться. По словам Лийны Роозимяэ, руководителя бюро строительства и промышленности TTJA, пересечь охранную зону, например, сервисными кабелями ветропарка, возможно. «Закон о безопасности мореплавания запрещает лишь повреждение морского кабеля. Строительные работы должны проводиться с должной осмотрительностью, а вопрос пересечения кабелей должен быть решен таким образом, чтобы не повредить ни один из них. Технические решения для этого сегодня широко доступны на рынке. Девелопер не представил доказательств, на основании которых можно было бы утверждать, что 55,5 процента территории станут непригодными для использования», – сказала она изданию Postimees.

Она добавила: «TTJA считает, что сейчас слишком рано давать оценку масштабу ограничений до уточнения планируемой деятельности, сбора дополнительных доказательств и проведения других экологических исследований или технических экспертиз».

В переписке с госучреждениями девелоперы признают, что им, вероятно, придется сдвинуть территорию парка. Правда, это не уменьшает их амбиций относительно количества ветрогенераторов. Однако наличие кабеля вызвало у застройщика обеспокоенность и в более широком смысле.