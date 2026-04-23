В Нью-Йорке прошли массовые празднования 420 — неофициального дня культуры каннабиса, который ежегодно отмечают сторонники легализации марихуаны. Основные гулянья развернулись в Вашингтон-сквер-парке и Томпкинс-сквер-парке.

Толпы участников собрались с музыкой, уличными выступлениями и праздничной атмосферой. Многие курили марихуану и называли 420 главным днем для любителей каннабиса. Одна из участниц мероприятия заявила, что это "по сути Новый год для всех, кто курит".

По сообщениям местных СМИ, в 2026 году часть празднующих перемещалась между двумя парками, поскольку полиция усилила контроль в районе Вашингтон-сквер-парка. Правоохранители следили за соблюдением общественного порядка и действующих правил.

В штате Нью-Йорк употребление каннабиса взрослыми старше 21 года разрешено законом с 2021 года. С тех пор отношение к марихуане в городе заметно изменилось, а подобные мероприятия стали более открытыми и массовыми.

При этом власти напоминают, что легализация не отменяет ограничений на курение в общественных местах, поэтому правила использования каннабиса продолжают действовать даже в праздничный день.