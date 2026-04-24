Бундестаг одобрил "топливную скидку" для жителей Германии, цены на бензин и дизель снизятся примерно на 17 центов за литр. Если соответствующий закон одобрит бундесрат, "топливная скидка" будет действовать в период с 1 мая по 30 июня, - сообщает Deutsche Welle. По предварительным подсчетам, так среднестатистический автовладелец сэкономит за два месяца "незначительную двузначную сумму в евро". Государству же мера обойдется примерно в 1,6 млрд евро.

Такова реакция властей ФРГ на кризис с поставками нефти из-за войны Израиля и США против Ирана и блокады Ормузского пролива. Ранее был принят первый пакет мер: заправочным станциям разрешили повышать цены всего один раз в сутки - в 12:00, а ведомство по делам картелей получило расширенные полномочия. Ощутимого эффекта на цены эти меры до сих пор не оказали.