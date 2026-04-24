Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цены на топливо снизятся на 17 центов за литр 2 808

Дата публикации: 24.04.2026
В Германии пошли на беспрецедентные меры.

Бундестаг одобрил "топливную скидку" для жителей Германии, цены на бензин и дизель снизятся примерно на 17 центов за литр. Если соответствующий закон одобрит бундесрат, "топливная скидка" будет действовать в период с 1 мая по 30 июня, - сообщает Deutsche Welle. По предварительным подсчетам, так среднестатистический автовладелец сэкономит за два месяца "незначительную двузначную сумму в евро". Государству же мера обойдется примерно в 1,6 млрд евро.

Такова реакция властей ФРГ на кризис с поставками нефти из-за войны Израиля и США против Ирана и блокады Ормузского пролива. Ранее был принят первый пакет мер: заправочным станциям разрешили повышать цены всего один раз в сутки - в 12:00, а ведомство по делам картелей получило расширенные полномочия. Ощутимого эффекта на цены эти меры до сих пор не оказали.

Читайте нас также:
#Иран #нефть #цены #кризис #топливо #экономика #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео