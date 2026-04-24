Подводные палачи: что за новое оружие? 0 556

В мире
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подводные палачи: что за новое оружие?

Иран потенциально способен применять против кораблей морские мины, оснащенные элементами искусственного интеллекта. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ ВМС США открывать огонь на поражение по любым иранским судам, включая малые катера, замеченным за установкой мин в акватории Ормузского пролива. В своем посте в Truth Social американский лидер подчеркнул, что «никаких колебаний быть не должно», а работа американских тральщиков по очистке пролива будет усилена втрое.

По оценке Кнутова, Тегеран обладает серьезным арсеналом мин различного принципа действия, реагирующих как на физический контакт с корпусом, так и на акустический шум винтов. Эксперт допустил, что иранские инженеры уже могли интегрировать в морские боеприпасы алгоритмы ИИ.

«Технически это реализуемо: в память взрывателя можно заложить библиотеку записанных шумов различных целей, будь то танкер или эсминец, что позволит боеприпасу избирательно срабатывать на определенный класс кораблей в нужный момент», — отметил Кнутов.

Специалист напомнил, что Иран уже применяет аналогичный принцип распознавания целей в безэкипажных катерах.

«В безэкипажных катерах стоит видеокамера. Закладывается цифровой образ какой-либо цели, и когда катер выходит на эту цель, он сам её захватывает и сам атакует. Человек практически не участвует. Поэтому подобная система уже существует, и то, что Иран в состоянии создать мины с ИИ, у меня не вызывает сомнения», — подытожил Кнутов.

Ранее стало известно, что Иран вывел для защиты Ормузского пролива «москитный флот» из быстроходных катеров, оснащенных противокорабельными ракетами. Согласно спутниковым снимкам, у берегов Исламской Республики находится более 30 таких судов. Помимо «москитного флота» пролив со стороны Ирана могут патрулировать также мини-подлодки.

#Иран #США #искусственный интеллект
