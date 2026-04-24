Ранее Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ ВМС США открывать огонь на поражение по любым иранским судам, включая малые катера, замеченным за установкой мин в акватории Ормузского пролива. В своем посте в Truth Social американский лидер подчеркнул, что «никаких колебаний быть не должно», а работа американских тральщиков по очистке пролива будет усилена втрое.

По оценке Кнутова, Тегеран обладает серьезным арсеналом мин различного принципа действия, реагирующих как на физический контакт с корпусом, так и на акустический шум винтов. Эксперт допустил, что иранские инженеры уже могли интегрировать в морские боеприпасы алгоритмы ИИ.

«Технически это реализуемо: в память взрывателя можно заложить библиотеку записанных шумов различных целей, будь то танкер или эсминец, что позволит боеприпасу избирательно срабатывать на определенный класс кораблей в нужный момент», — отметил Кнутов.

Специалист напомнил, что Иран уже применяет аналогичный принцип распознавания целей в безэкипажных катерах.

«В безэкипажных катерах стоит видеокамера. Закладывается цифровой образ какой-либо цели, и когда катер выходит на эту цель, он сам её захватывает и сам атакует. Человек практически не участвует. Поэтому подобная система уже существует, и то, что Иран в состоянии создать мины с ИИ, у меня не вызывает сомнения», — подытожил Кнутов.

Ранее стало известно, что Иран вывел для защиты Ормузского пролива «москитный флот» из быстроходных катеров, оснащенных противокорабельными ракетами. Согласно спутниковым снимкам, у берегов Исламской Республики находится более 30 таких судов. Помимо «москитного флота» пролив со стороны Ирана могут патрулировать также мини-подлодки.