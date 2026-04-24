Президент США Дональд Трамп считает "полезным" возможное присутствие Владимира Путина на саммите G20 в Майами, но ничего не знает о приглашении России на него.

Президент США Дональд Трамп считает, что присутствие его российского коллеги Владимира Путина на саммите "большой двадцатки" (G20), который состоится в Майами в декабре 2026 года, было бы "полезным". Вместе с тем, он не знает о приглашении на него России и сомневается, что Путин посетит его, сказал глава Белого дома в четверг, 23 апреля.

The Washington Post: Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20

Ранее в тот же день газета The Washington Post сообщала, что Дональд Трамп намерен пригласить Владимира Путина на предстоящий саммит "двадцатки". Агентство AFP поясняет, что таким образом президент Соединенных Штатов намерен продолжить усилия по "дальнейшему ослаблению международной изоляции, которую Россия навлекла на себя в результате вторжения в Украину в 2022 году".

Впрочем, представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 пока принято не было. Российское агентство РИА "Новости" со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Панкина написало, что Москва получила "приглашение присутствовать на самом высоком уровне". "Но мы посмотрим ближе к дате. Бог знает, что произойдет до этого", - приводят журналисты слова дипломата.

Ранее Дональд Трамп говорил, что пригласил к участию в саммите в Майами лидеров Узбекистана и Казахстана.