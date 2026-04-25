В результате российских ударов по украинским городам минувшей ночью погибли по меньшей мере семь человек, ещё несколько десятков получили ранения.

Серьёзно пострадали города Днепр и Чернигов. Тем временем в прифронтовых районах Москва продолжает терроризировать население с воздуха. В субботу утром полуторатонную авиабомбу россияне сбросили на Славянск, откуда сообщают Новости ТВ3.

В результате атаки была серьёзно разрушена церковь почётного консула Латвии в Донецкой области. Утром здесь уже собрались местные жители, пытаясь ликвидировать последствия удара.

Прихожане показывают съёмочной группе последствия очередного российского террора. Помещение, где хранилась гуманитарная помощь — одежда и продукты, — завалено обломками и осколками стекла.

Каждую субботу в девять утра сюда приходят десятки детей. Церковь организует для них различные занятия, чтобы хоть немного порадовать оставшихся здесь детей.

"Здесь люди уже немного успели прибраться. Ужас — как здесь детям учиться, никак. Всё хорошее, что мы здесь делали, на какое-то время придётся остановить, но не навсегда — закроем окна, восстановим электричество и продолжим работу", — говорит капеллан Андрей Борило.

"Каждый элемент здесь люди делали своими руками. [...] Больно, но мы уже привыкли к боли, и никогда не знаешь, откуда снова последует удар, чтобы поставить нас на колени. Мы не знаем, что ещё нам пришлёт враг. Но, как видите, все здесь собрались, и ни у кого даже нет мысли всё бросить. Никто не согласится что-то отдать, никто не согласится с тем, что где-то за границей кто-то решит нас растоптать — этого не будет. Мы выживем, пусть даже не надеются, что мы сломаемся", — говорит капеллан.

Приход почётного консула Латвии в Донецкой области является одним из крупнейших в Славянске. Каждое воскресенье на богослужение здесь собираются около 500 человек. И сегодня они пришли, чтобы помочь всё привести в порядок.

"Мы никому не сделали ничего плохого, чтобы нас так наказывать. Здесь собираются верующие, мирные жители. Мы занимаемся социальной работой, готовим еду для малоимущих, беженцев из других городов Донбасса, к нам приходит много детей — около 100 каждую субботу… Сегодня к нам прилетела авиабомба в шесть утра", — рассказал почётный консул Латвии в Донецкой области Александр Павенко.

Российская армия уже отняла у почётного консула самое дорогое — в 2014 году, когда Славянск был оккупирован, были убиты двое его сыновей, ещё один погиб в 2023 году. Несмотря на это, он никогда не покидал родной Донбасс и продолжает помогать оставшимся людям.

"Мы просто люди, которые любят свою Украину и стараются помогать друг другу, как можем. Линия фронта находится всего в шести километрах, сюда прилетает каждый день. Люди, оставшиеся без ничего, обращаются к нам за помощью — хотя бы за одеждой. Благодаря Латвии к нам поступает много помощи — и продукты, и одежда, — и мы раздаём её тем, у кого враг отнял всё. Сегодня произошло вот так: мы всё подготовили для людей, а нелюди сделали то, что умеют лучше всего — уничтожать", — добавил Павенко.

Однако, как видно, люди не опускают руки — всё приводится в порядок, и в воскресенье здесь состоится богослужение. "Да, только так — как поётся в украинской песне: нас много, и нас не победить", — сказал Павенко.