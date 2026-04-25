ЕС в 2025 году выслал рекордные 28% мигрантов, подлежащих депортации-Таким образом, из более чем 491 тысячи человек, обязанных покинуть ЕС, в прошлом году депортировали около 135 тысяч, - сообщает Deutsche Welle. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие, заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер в разговоре с газетой Die Welt am Sonntag. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 16%.

Рекордные цифры Бруннер объяснил последовательными действиями государств-членов, большей стабильностью в некоторых принимающих странах и улучшенной информационной системой. При этом комиссар посчитал достигнутый в 2025 году показатель "неудовлетворительным". "Старые правила высылки нелегальных мигрантов в ЕС просто недостаточно эффективны", - отметил Бруннер.

По словам еврокомиссара, страны, куда высылаются мигранты, должны быть готовы их принимать. Для этого ЕС "стратегически использует свои рычаги", указал он. "Визовая политика, торговля и финансы на развитие в будущем будут более тесно связаны с сотрудничеством в области миграции", - сказал Бруннер.