Иран в субботу привёл в исполнение смертный приговор мужчине, обвинённому в выполнении задания израильской разведки во время массовых протестов в январе, сообщили судебные органы, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Эрфан Кияни был повешен после того, как Верховный суд страны утвердил вынесенный ему приговор, сообщило связанное с судебной властью Ирана агентство "Mizan".

Кияни был охарактеризован как один из "главных агентов" в "миссии, порученной внешней разведкой Израиля "Моссад", во время беспорядков в провинции Исфахан в центральной части Ирана.

Иран обвинил его в "уничтожении общественной и частной собственности, поджогах, хранении и использовании коктейлей Молотова, ношении холодного оружия, блокировании маршрутов движения транспорта, нападениях на полицейских и создании страха и паники среди населения".

Смертный приговор был приведён в исполнение после того, как в четверг в Иране был повешен ещё один мужчина, осуждённый за участие в запрещённой оппозиционной группе.

В последние недели Иран усилил применение смертной казни на фоне войны с Израилем и США, начавшейся 28 февраля.

Государственные органы утверждают, что январские протесты были спровоцированы Израилем, США и оппозиционными группами, такими как запрещённая организация "Моджахеды народа".

С 19 марта иранские власти казнили девять мужчин по обвинениям, связанным с протестами.

Протесты в Иране начались в конце декабря на фоне роста стоимости жизни, а затем переросли в масштабные антиправительственные демонстрации, достигшие пика 8 и 9 января.

По данным правозащитных организаций, включая "Amnesty International", Иран занимает второе место в мире после Китая по числу применяемых смертных казней.

Правозащитные группы на протяжении многих лет критикуют широкое применение смертной казни в Иране, обвиняя власти в использовании её как средства запугивания.

В прошлом году в Иране были казнены по меньшей мере 1639 человек — это самый высокий показатель за 35 лет, свидетельствуют данные базирующейся в Норвегии организации "Iran Human Rights".