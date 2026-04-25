Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии

Дата публикации: 25.04.2026
Deutsche Welle
Бухарест на фоне инцидента с дроном РФ осудил действия Москвы и заявил об угрозе коллективной безопасности НАТО. Румыния готовится интегрировать американскую систему борьбы с дронами.

Стране НАТО Румынии впервые нанесен материальный ущерб обломками российских дронов - министерство обороны страны сообщило об этом в субботу, 25 апреля. В городе Галац на юго-востоке страны повреждены электроопора и здание, жертв нет. Инцидент произошел в ходе очередного массированного российского удара по Украине, пишет DW.

Министерство обороны Румынии осудило действия России как безответственные. "Подобные инциденты свидетельствуют о неуважении Российской Федерации к международному праву и угрожают не только безопасности румынских граждан, но и коллективной безопасности НАТО", - подчеркивается в заявлении. Румыния имеет совместную границу с Украиной протяженностью 650 километров.

Реакция военных

Как это обычно бывает при российских ударах по Украине, в воздух поднялись два британских истребителя Eurofighter, дислоцированных в Румынии в рамках миссии по наблюдению за воздушным пространством. Жителям района Тулча вблизи Галаца было предписано укрыться в безопасных местах.

В прошлом российские дроны уже неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии во время ударов по украинским портам на другом берегу Дуная. Фрагменты дронов ранее падали на румынскую территорию, но материального ущерба до сих пор не было.

Напряженность на восточном фланге НАТО

Подобные инциденты в последние месяцы усилили напряженность на восточном фланге НАТО. Румынское законодательство допускает уничтожение дронов в мирное время при угрозе жизни или имуществу граждан, но армия этим правом до сих пор не пользовалась.

Для более эффективной защиты страна в ближайшие дни интегрирует в свою систему противовоздушной обороны американскую систему борьбы с дронами на основе искусственного интеллекта, сообщил 24 апреля министр обороны Раду Мируцэ. Эта система уже применяется в Польше.

#НАТО #безопасность #Румыния #дроны #Россия #политика
