США не собираются в очередной раз продлевать исключение из санкций, позволяющее покупать российские и иранские нефтепродукты, уже находящиеся в море, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

США не планируют вновь продлевать временное исключение из санкций, которое позволяет странам закупать российские и иранские нефтепродукты, уже находящиеся в море, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью агентству Associated Press (AP), опубликованном вечером в пятницу, 24 апреля. Более того, вопрос о продлении одноразового исключения, сделанного ранее для энергоносителей из Ирана, не стоит на повестке дня вообще, пояснил министр, пишет DW.

Бессент признался, что прошлое исключение для российской нефти было сделано после того, как его об этом попросили "более 10 наиболее уязвимых и беднейших стран" во время совещаний Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в середине апреля.

"Это было сделано для этих уязвимых и бедных стран. Но я не могу себе представить, что у нас будет еще одно продление. Я думаю, что российская нефть на море в основном уже исчерпана", - пояснил он.

В то же время давление на Иран, считает Скотт Бессент, вскоре вынудит Тегеран сокращать добычу нефти: "Мы думаем, что в ближайшие два-три дня им придется начать сокращать добычу, что будет очень плохо для их скважин".

США продлили до 16 мая частичную отмену санкций против нефти из России

18 апреля агентство Reuters сообщило, что США продлили до 16 мая лицензию на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры. До этого Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон не будет продлевать исключения.

Предыдущие послабления США в отношении экспорта российской нефти были введены 13 марта в условиях роста цен на энергоносители, вызванного войной в Иране и блокировкой Ормузского пролива, и действовали в течение 30 дней. Тогда Бессент назвал это "узконаправленной и краткосрочной" мерой, которая не должна существенно повлиять на нефтяные доходы Москвы. Тем не менее газета The New York Times 13 апреля сообщила, что после ослабления санкций США Россия ежесуточно получала более 100 млн долларов дополнительных доходов от продажи нефти.

Против временного ослабления ограничений выступили, в числе прочих, президент Украины Владимир Зеленский и посол страны в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина.