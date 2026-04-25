Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украинские беспилотники впервые атаковали Екатеринбург 1 1755

В мире
Дата публикации: 25.04.2026
Deutsche Welle
ФОТО: twitter

По словам губернатора Свердловской области, после атаки беспилотника в Екатеринбурге на высотку за медпомощью обратились девять человек, они надышались продуктами горения. Ряд взрывов прогремел в пригороде Челябинска.

В Екатеринбурге поврежден многоэтажный жилой дом из-за атаки украинского беспилотника, за медпомощью обратились девять человек. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил в Telegram губернатор Свердловской области Денис Паслер, пишет DW.

Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травм у пострадавших нет. С жителями работают психологи. Пять человек от госпитализации отказались.

По предварительным данным, нанесен ущерб 44 квартирам, эвакуирован 81 человек. Жильцы направлены в пункт временного размещения в школе №10, одна семья помещена в гостиницу. Людей обеспечили водой, горячим питанием и спальными местами.

Специалисты провели оценку несущих конструкций здания, угрозы обрушения нет. Жилье будет отремонтировано. Те, чьи квартиры целы, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий.

SHOT: Екатеринбург атакован БПЛА типа "Лютый"

Как уточнил Telegram-канал SHOT, беспилотники Вооруженных сил Украины впервые атаковали Свердловскую и Челябинскую области. Жители Екатеринбурга услышали гул в небе, затем - громкий взрыв.

Беспилотник врезался в высотный комплекс "Тринити" в центре Екатеринбурга, выбиты стекла на верхних этажах, был виден дым. Предварительно, город был атакован украинскими БПЛА типа "Лютый", пишет SHOT. Куски фасада и обломки дрона разлетелись на 200 метров от здания, периметр огорожен, добавил канал.

SHOT: Несколько взрывов - в пригороде Челябинска

Несколько взрывов прогремели в пригороде Челябинска, сообщили SHOT местные жители. По его данным, были слышны 2-3 взрыва на юго-западе города. На одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области пресечена попытка беспилотной атаки. Жертв и разрушений нет, сообщили власти.

Всего за ночь уничтожены 127 украинских БПЛА.

Читайте нас также:
#telegram #беспилотники
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
0
3
0
6

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео