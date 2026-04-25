По словам губернатора Свердловской области, после атаки беспилотника в Екатеринбурге на высотку за медпомощью обратились девять человек, они надышались продуктами горения. Ряд взрывов прогремел в пригороде Челябинска.

В Екатеринбурге поврежден многоэтажный жилой дом из-за атаки украинского беспилотника, за медпомощью обратились девять человек. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил в Telegram губернатор Свердловской области Денис Паслер, пишет DW.

Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травм у пострадавших нет. С жителями работают психологи. Пять человек от госпитализации отказались.

По предварительным данным, нанесен ущерб 44 квартирам, эвакуирован 81 человек. Жильцы направлены в пункт временного размещения в школе №10, одна семья помещена в гостиницу. Людей обеспечили водой, горячим питанием и спальными местами.

Специалисты провели оценку несущих конструкций здания, угрозы обрушения нет. Жилье будет отремонтировано. Те, чьи квартиры целы, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий.

SHOT: Екатеринбург атакован БПЛА типа "Лютый"

Как уточнил Telegram-канал SHOT, беспилотники Вооруженных сил Украины впервые атаковали Свердловскую и Челябинскую области. Жители Екатеринбурга услышали гул в небе, затем - громкий взрыв.

Беспилотник врезался в высотный комплекс "Тринити" в центре Екатеринбурга, выбиты стекла на верхних этажах, был виден дым. Предварительно, город был атакован украинскими БПЛА типа "Лютый", пишет SHOT. Куски фасада и обломки дрона разлетелись на 200 метров от здания, периметр огорожен, добавил канал.

SHOT: Несколько взрывов - в пригороде Челябинска

Несколько взрывов прогремели в пригороде Челябинска, сообщили SHOT местные жители. По его данным, были слышны 2-3 взрыва на юго-западе города. На одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области пресечена попытка беспилотной атаки. Жертв и разрушений нет, сообщили власти.

Всего за ночь уничтожены 127 украинских БПЛА.