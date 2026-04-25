В 2025 году из стран ЕС выслали около 135 тысяч подлежащих депортации мигрантов. Это составляет рекордные 28% от числа лиц, которым предписано покинуть территорию Союза.

В 2025 году из стран Европейского Союза были высланы 28% мигрантов, подлежащих депортации, - это самый высокий показатель за последнее десятилетие, заявил австриец Магнус Бруннер (Magnus Brunner), европейский комиссар по внутренним делам и миграции, в разговоре с немецкой газетой Die Welt am Sonntag. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 16%, пишет DW.

Таким образом, из более чем 491 тысячи человек, обязанных покинуть ЕС, в прошлом году депортировали около 135 тысяч. Рекордный за последние годы показатель, по словам Бруннера, объясняется, в частности, "последовательными действиями государств-членов, а также большей стабильностью в некоторых принимающих странах и улучшенной информационной системой".

Бруннер: Показатель неудовлетворителен, старые правила не работают

При этом комиссар посчитал достигнутый в 2025 году показатель "неудовлетворительным". "Старые правила высылки нелегальных мигрантов в ЕС просто недостаточно эффективны", - отметил Бруннер. В этой связи он призвал как можно скорее принять представленный Еврокомиссией в марте 2025-го обновленный регламент. По словам комиссара, он среди прочего устанавливает "более строгие правила" для нарушителей закона, а также "четкие и обязательные требования" для лиц, подлежащих депортации.

Кроме того, Бруннер заявил о важности работы над тем, чтобы страны, куда высылаются подлежащие депортации мигранты, были готовы их принимать. Для этого ЕС, в частности, "стратегически использует свои рычаги", указал он. "Визовая политика, торговля и финансы на развитие в будущем будут более тесно связаны с сотрудничеством в области миграции", - сказал Бруннер.

В конце марта Европарламент одобрил создание центров для мигрантов вне ЕС

26 марта 2026 года депутаты Европарламента большинством голосов выступили за начало переговоров с Советом ЕС для окончательного принятия закона, позволяющего депортировать мигрантов, у которых нет права оставаться в ЕС. Также участники голосования поддержали создание центров высылки мигрантов в третьих странах и ввод более суровых наказаний для нарушителей миграционного законодательства.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), комментируя решение Европарламента, заявил, что страна стремится достичь соглашений с третьими странами о создании центров для депортации "к концу текущего года". "Сейчас мы последовательно движемся по этому пути", - указал он.

Бруннер также поддержал итоги голосования. По его словам, благодаря решению, ЕС "на шаг приблизился" к "надежной и функционирующей миграционной системе".