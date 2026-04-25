В результате очередного удара США по судну, подозреваемому в контрабанде наркотиков, в восточной части Тихого океана в пятницу погибли два человека, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP.
Южное командование США (SOUTHCOM), отвечающее за американские силы в этом регионе, на платформе X повторило ранее использованное заявление о том, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика, а также опубликовало видео, на котором после взрыва судно охватили пламя.
Администрация президента США Дональда Трампа с сентября проводит военную кампанию против наркоконтрабандистов в Карибском море и восточной части Тихого океана. В результате этих атак на суда, подозреваемые в контрабанде наркотиков у берегов Венесуэлы, погибли по меньшей мере 183 человека.
При этом администрация Трампа не представила чётких доказательств того, что эти суда действительно были вовлечены в наркоторговлю, и законность подобных ударов вызывает ожесточённые споры.
Эксперты по международному праву и правозащитные организации считают, что такие удары равносильны внесудебным казням, поскольку они направлены против гражданских лиц, не представляющих непосредственной угрозы для США.
On April 24, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/FRHwqXsHm2— U.S. Southern Command (@Southcom) April 25, 2026
