В результате очередного удара США по судну, подозреваемому в контрабанде наркотиков, в восточной части Тихого океана в пятницу погибли два человека, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP.

Южное командование США (SOUTHCOM), отвечающее за американские силы в этом регионе, на платформе X повторило ранее использованное заявление о том, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика, а также опубликовало видео, на котором после взрыва судно охватили пламя.

Администрация президента США Дональда Трампа с сентября проводит военную кампанию против наркоконтрабандистов в Карибском море и восточной части Тихого океана. В результате этих атак на суда, подозреваемые в контрабанде наркотиков у берегов Венесуэлы, погибли по меньшей мере 183 человека.

При этом администрация Трампа не представила чётких доказательств того, что эти суда действительно были вовлечены в наркоторговлю, и законность подобных ударов вызывает ожесточённые споры.

Эксперты по международному праву и правозащитные организации считают, что такие удары равносильны внесудебным казням, поскольку они направлены против гражданских лиц, не представляющих непосредственной угрозы для США.