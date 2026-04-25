Военно-морские силы Германии в ближайшие дни планируют направить минный тральщик в Средиземное море, чтобы он мог быть использован в Ормузском проливе, сообщила в субботу представитель Министерства обороны Германии, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

"Это подготовительный этап для обеспечения возможного участия Бундесвера в международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

Этот шаг позволит сэкономить время, обеспечив быстрое развертывание тральщика «Fulda», как только будут выполнены условия, установленные правительством, пояснила представитель министерства.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что подразделения ВМС Германии будут размещены в Средиземном море в рамках подготовки к возможному развертыванию в Ормузском проливе, который фактически заблокирован из-за конфликта.

Будут развернуты минный тральщик и командно-снабженческое судно, сказал Писториус в комментариях, опубликованных в субботу газетой "Rheinische Post", не уточнив, когда суда отправятся.

В качестве предварительных условий для любого развертывания он назвал длительное перемирие, правовую основу в рамках международного права и мандат нижней палаты парламента Германии - Бундестага.

Министр указал на возможности ВМС Германии в области разминирования, отметив, что в этой сфере Германия традиционно занимает ведущие позиции в НАТО.

Германия регулярно направляет минный тральщик или командно-снабженческое судно в первую постоянную противоминную группу НАТО, которая действует главным образом у берегов Северной Европы.

После того как 28 февраля США и Израиль начали удары по Ирану, Иран ответил, фактически заблокировав Ормузский пролив, имеющий важное значение для мировой торговли энергоресурсами.

Блокада вызвала серьёзные перебои в мировой торговле, резко повысив цены на энергоносители и спровоцировав срочные меры по предотвращению нехватки топлива. Открытие пролива стало одним из ключевых вопросов в переговорах о прекращении войны.

Немецкий минный тральщик «Fulda» завершил своё текущее участие в первой противоминной группе НАТО, сообщила представитель министерства.

Судно готовится к возможному развертыванию в Ормузском проливе, а логистические и административные процедуры будут проведены в ближайшие дни, когда корабль зайдёт в порт Киля, сказала она.

Когда судно будет готово, «Fulda» вскоре направят в Средиземное море, где первоначально оно будет выполнять задачи во второй постоянной противоминной группе НАТО, действующей в основном в Средиземном море и прилегающих акваториях, пояснила представитель Министерства обороны Германии.

Министерство и федеральное правительство "внесут значительный и заметный вклад" в международную коалицию по защите свободы судоходства в Ормузском проливе, добавила она, пояснив, что Германия выразила готовность оказать поддержку в виде разминирования, предоставления командно-снабженческих платформ, а также морской разведки.

Она подчеркнула, что ключевыми условиями остаются длительное прекращение боевых действий, правовая база международного права и мандат Бундестага.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна готова участвовать в многонациональной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, желательно при участии США.

По словам канцлера, Германия помогла бы обеспечить свободу судоходства в проливе, предоставляя возможности по разминированию и морской разведке.