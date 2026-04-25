Премьер-министр Италии выступила против приглашения российского президента на декабрьский саммит G20. По ее словам, Запад уже сделал достаточно шагов навстречу Москве, не получив ничего в ответ.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила на полях встречи лидеров ЕС на Кипре, что Запад должен требовать от президента России Владимира Путина шагов вперед, а не делать их навстречу ему, сообщили газета Il Messaggero и агентство Ansa в пятницу, 24 апреля. Мелони сказала это, отвечая на вопрос о возможном приглашении Путина на декабрьский саммит G20 в Майами, пишет DW.

"Мы и американцы, особенно в последние месяцы, сделали несколько шагов навстречу России, а с другой стороны такого не увидели. Думаю, пришло время этого потребовать", - указала Мелони.

Трамп, Путин и G20

Газета The Washington Post писала со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп планирует пригласить Путина на саммит. Сам Трамп говорил, что ему про это неизвестно, но он "не будет против". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Путин может поехать в Майами как член страны "двадцатки", может не поехать, может поехать другой российский представитель".

Мелони считается одним из наиболее близких к Трампу европейских лидеров - она единственная из европейских руководителей присутствовала на его инаугурации. Однако отношения дали трещину: когда Трамп вступил в конфликт с папой римским Львом XIV, Мелони поддержала понтифика. "Я думал, что она смелая, но ошибался", - заявил в ответ Трамп, добавив, что Мелони "уже не та, что прежде".

По словам самой Мелони, с тех пор она не получала от Трампа никаких известий, но отношения с США остаются прочными.