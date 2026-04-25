Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Время требовать шагов от Путина, а не идти навстречу - Мелони

В мире
Дата публикации: 25.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Время требовать шагов от Путина, а не идти навстречу - Мелони
ФОТО: Instagram

Премьер-министр Италии выступила против приглашения российского президента на декабрьский саммит G20. По ее словам, Запад уже сделал достаточно шагов навстречу Москве, не получив ничего в ответ.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила на полях встречи лидеров ЕС на Кипре, что Запад должен требовать от президента России Владимира Путина шагов вперед, а не делать их навстречу ему, сообщили газета Il Messaggero и агентство Ansa в пятницу, 24 апреля. Мелони сказала это, отвечая на вопрос о возможном приглашении Путина на декабрьский саммит G20 в Майами, пишет DW.

"Мы и американцы, особенно в последние месяцы, сделали несколько шагов навстречу России, а с другой стороны такого не увидели. Думаю, пришло время этого потребовать", - указала Мелони.

Трамп, Путин и G20

Газета The Washington Post писала со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп планирует пригласить Путина на саммит. Сам Трамп говорил, что ему про это неизвестно, но он "не будет против". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Путин может поехать в Майами как член страны "двадцатки", может не поехать, может поехать другой российский представитель".

Мелони считается одним из наиболее близких к Трампу европейских лидеров - она единственная из европейских руководителей присутствовала на его инаугурации. Однако отношения дали трещину: когда Трамп вступил в конфликт с папой римским Львом XIV, Мелони поддержала понтифика. "Я думал, что она смелая, но ошибался", - заявил в ответ Трамп, добавив, что Мелони "уже не та, что прежде".

По словам самой Мелони, с тех пор она не получала от Трампа никаких известий, но отношения с США остаются прочными.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео