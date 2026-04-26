На приёме с Трампом произошла стрельба - президент США и его жена срочно эвакуированы 5 4481

Дата публикации: 26.04.2026
Мужчина открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проводился приём Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

После звуков стрельбы сотрудники Секретной службы США эвакуировали президента со сцены. По данным Fox News, после сообщения о стрельбе также эвакуировали первую леди Меланию Трамп и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Стрелявшего на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа задержали. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Задержанный был вооружен дробовиком, сообщал журналист портала Axios Марк Капуто. Он пытался прорваться через охрану и стрелял в сотрудника Секретной службы. Пуля попала в защитное снаряжение, офицер службы безопасности с ранением находится в больнице.

Стрелком, открывшим огонь, оказался 31-летний учитель Коул Аллен из Калифорнии, сообщают The New York Post и CNN со ссылкой на источники.

Полиция выдвинула версию, что подозреваемый был гостем в отеле Washington Hilton. По версии соседа Аллена, мужчина может иметь проблемы с психическим здоровьем.

Суд над мужчиной состоится в понедельник, 27 апреля, пишет CNN. Его обвинят в использовании огнестрельного оружия и нападении на федерального служащего с оружием.

