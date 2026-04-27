Иран может позвонить в Вашингтон, если захочет сделки, так что делегатам из США незачем летать на встречи, заявил Трамп.

Американские официальные лица больше не будут летать в Пакистан для переговоров с Ираном об окончании войны, заявил президент США Дональд Трамп. В телефонном интервью с ведущими программы The Sunday Briefing, вышедшей в воскресенье, 26 апреля на телеканале Fox News, американский лидер обосновал такое решение превосходством США в войне с Ираном, пишет DW.

"У нас на руках все козыри. Если они захотят поговорить, они могут прийти к нам или позвонить. Телефон имеется, - заявил Трамп. - У нас есть хорошие, защищенные линии связи, хотя, честно говоря, я не уверен, что какая-либо телефонная линия может быть полностью защищена, но у нас есть защищенные линии".

По словам президента США, отправка переговорщиков в Пакистан отнимает много времени. "Если они захотят, мы можем поговорить, но мы не будем отправлять людей в дорогу на 18 часов, чтобы встретиться", - резюмировал Трамп.

Запланированные в Пакистане на конец апреля переговоры сорвались

Днем ранее президент США отменил уже анонсированную поездку своих переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад, где в конце апреля должен был состояться очередной раунд переговоров с Ираном.

"Слишком много времени тратится на дорогу, слишком много работы! Кроме того, в их "руководстве" царит огромная междоусобица и неразбериха. Никто не знает, кто главный, включая их самих. К тому же все козыри у нас, а у них нет!" - написал Трамп в своей соцсети.

В тот же день глава МИД Ирана Аббас Арагчи, представляющий страну на переговорах, покинул Пакистан. "Изложили позицию Ирана по реалистичным рамкам для окончательного прекращения войны против Ирана. Еще предстоит увидеть, насколько США действительно серьезно относятся к дипломатии", - подчеркнул Арагчи.

Переговоры США и Ирана провалились, хотя пауза в боевых действиях была

Первые прямые переговоры США и Ирана прошли в столице Пакистана 11 апреля, через несколько дней после достигнутого перемирия между двумя странами. Обсуждения к положительному результату не привели. Уже на следующий день Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива, а Иран позже обвинил США в нарушении перемирия.

Тегеран называл снятие блокады иранских портов американцами условием для продвижения в переговорах. Трамп же заявляет, что Иран должен перестать требовать права возобновить свою ядерную программу, так как якобы именно разработка Тегераном ядерного оружия стала причиной для начала войны США и Израиля против Ирана.

В то же время на Ближнем Востоке продолжает действовать пауза в боевых действиях, которая изначально была введена на две недели. Незадолго до истечения обозначенного срока перемирия Трамп заявил, что прекращение огня продлевается, "пока так или иначе не завершатся переговоры". Президент США утверждает, что такое решение он принял по просьбе иранской стороны.