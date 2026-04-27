Министр обороны Мали Садио Камара погиб в результате взрыва неподалёку от столицы Бамако, вечером в воскресенье сообщило правительство, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA и AFP.

У резиденции министра в Кати взорвался заминированный автомобиль, управляемый смертником, говорится в заявлении.

В выходные по всей стране произошли скоординированные атаки джихадистских боевиков и сепаратистских повстанцев, и в руки мятежников перешёл стратегически важный город Кидаль на северо-востоке страны.

Достигнута договорённость об отступлении Российского африканского корпуса, поддерживающего армию Мали, из Кидаля, подтвердили агентству AFP туарегские повстанцы, отметив, что город теперь полностью находится под их контролем.

Армия Мали в ноябре 2023 года с помощью российской наёмнической группировки «Вагнер» вернула Кидаль, который повстанцы контролировали более десяти лет.

Фронт освобождения Азавада (FLA), в который в основном входят туарегские группировки, заявил, что занял позиции в регионе Гао на севере страны.

FLA стремится добиться независимости Азавада — северного региона Мали.

В Мали уже более десяти лет продолжаются вооружённые конфликты, однако недавние атаки стали самыми тяжёлыми с 2020 года, когда власть захватила военная хунта.