В Африке тоже неспокойно: министр обороны Мали погиб при взрыве

Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Африке тоже неспокойно: министр обороны Мали погиб при взрыве
ФОТО: пресс-фото

Министр обороны Мали Садио Камара погиб в результате взрыва неподалёку от столицы Бамако, вечером в воскресенье сообщило правительство, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA и AFP.

У резиденции министра в Кати взорвался заминированный автомобиль, управляемый смертником, говорится в заявлении.

В выходные по всей стране произошли скоординированные атаки джихадистских боевиков и сепаратистских повстанцев, и в руки мятежников перешёл стратегически важный город Кидаль на северо-востоке страны.

Достигнута договорённость об отступлении Российского африканского корпуса, поддерживающего армию Мали, из Кидаля, подтвердили агентству AFP туарегские повстанцы, отметив, что город теперь полностью находится под их контролем.

Армия Мали в ноябре 2023 года с помощью российской наёмнической группировки «Вагнер» вернула Кидаль, который повстанцы контролировали более десяти лет.

Фронт освобождения Азавада (FLA), в который в основном входят туарегские группировки, заявил, что занял позиции в регионе Гао на севере страны.

FLA стремится добиться независимости Азавада — северного региона Мали.

В Мали уже более десяти лет продолжаются вооружённые конфликты, однако недавние атаки стали самыми тяжёлыми с 2020 года, когда власть захватила военная хунта.

#терроризм #Африка #Мали #политика
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во вторник продолжит дуть холодный северный ветер
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Во вторник продолжит дуть холодный северный ветер
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире

