Министр обороны Мали Садио Камара погиб в результате взрыва неподалёку от столицы Бамако, вечером в воскресенье сообщило правительство, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA и AFP.
У резиденции министра в Кати взорвался заминированный автомобиль, управляемый смертником, говорится в заявлении.
В выходные по всей стране произошли скоординированные атаки джихадистских боевиков и сепаратистских повстанцев, и в руки мятежников перешёл стратегически важный город Кидаль на северо-востоке страны.
Достигнута договорённость об отступлении Российского африканского корпуса, поддерживающего армию Мали, из Кидаля, подтвердили агентству AFP туарегские повстанцы, отметив, что город теперь полностью находится под их контролем.
Армия Мали в ноябре 2023 года с помощью российской наёмнической группировки «Вагнер» вернула Кидаль, который повстанцы контролировали более десяти лет.
Фронт освобождения Азавада (FLA), в который в основном входят туарегские группировки, заявил, что занял позиции в регионе Гао на севере страны.
FLA стремится добиться независимости Азавада — северного региона Мали.
В Мали уже более десяти лет продолжаются вооружённые конфликты, однако недавние атаки стали самыми тяжёлыми с 2020 года, когда власть захватила военная хунта.
Al-Qaeda in Mali (JNIM) has killed the Defense Minister of Mali General Sadio Camara.
A massive car bomb (VBIED) exploded in front of his house in Kati at the start of yesterday's nationwide attacks by JNIM and the Tuareg separatists
