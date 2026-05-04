В Израиле призвали внимательно следить за военными учениями Египта

В мире
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
В израильском экспертном сообществе звучат предупреждения о недопустимости недооценки масштабных военных учений Египта вблизи границы с Израилем. Подобные действия нельзя рассматривать как рутинные маневры без стратегического значения, заявил востоковед доктор Эди Коэн.

По его словам, особого внимания заслуживает не только сам факт проведения учений, но и то, как они подаются внутри Египта. В последние дни египетские СМИ активно освещают происходящее, сопровождая репортажи риторикой, которая, по оценке эксперта, носит демонстративный характер. В публичном пространстве звучат формулировки о завершении периода "спокойной границы", что, по его мнению, выходит за рамки обычного информационного сопровождения военных тренировок.

В прошлом Израиль уже сталкивался с ситуациями, когда военные учения интерпретировались как формальность и не вызывали должной реакции. В этом контексте эксперт напомнил о событиях, предшествовавших Войне Судного дня, когда маневры также воспринимались как стандартная активность, а также о периоде перед атакой 7 октября, когда подобные сигналы не были оценены как потенциальная угроза.

Отдельные вопросы вызывает и география учений. По словам эксперта, проведение маневров именно в непосредственной близости от израильской границы требует более внимательного анализа. Он задался вопросом, почему такие масштабные действия сосредоточены в конкретной зоне, несмотря на значительную территорию Египта, где подобные учения могли бы проходить без дополнительного политического резонанса.

Кроме того, Коэн обратил внимание на информационные аспекты происходящего. По его словам, в ходе учений фиксируются случаи ограничения коммуникаций, что также может указывать на более сложный сценарий, чем стандартная тренировка. Эксперт подчеркнул, что подобные элементы требуют оценки на уровне политического и военного руководства.

В своем анализе Эди Коэн затронул и международный контекст. Он напомнил, что Египет остается одним из крупнейших получателей американской финансовой и военной помощи. И этот фактор может рассматриваться как инструмент влияния, который Израиль способен использовать в диалоге с США.

Коэн считает, что израильскому руководству следует выстраивать более четкую позицию в отношении Каира через Вашингтон, увязывая продолжение поддержки Египта с конкретными обязательствами и прозрачностью действий в сфере безопасности.

#Израиль #Египет #безопасность #стратегия #политика
