Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЕС представил первую стратегию по борьбе с бедностью 0 251

В мире
Дата публикации: 06.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: ЕС представил первую стратегию по борьбе с бедностью
ФОТО: LETA

Еврокомиссия предложила меры, которые помогут сократить к 2030 году на 15 млн число людей, находящихся под угрозой бедности. Среди прочего речь идет об улучшении ситуации детей, бездомных и инвалидов.

Европейский Союз впервые представил комплексную стратегию по борьбе с бедностью. С помощью новой концепции в ЕС планируется к 2030 году сократить не менее чем на 15 млн число людей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции, заявила Еврокомиссия в Брюсселе в среду, 6 мая. В долгосрочной перспективе - к 2050 году - Евросоюз стремится полностью искоренить бедность.

Бедность угрожает каждому четвертому ребенку в ЕС

Еврокомиссия разработала стратегию против бедности в контексте нарастающих социальных проблем в Европе. В настоящее время бедность угрожает каждому пятому жителю Евросоюза в целом и каждому четвертому ребенку.

По оценке ЕС, в сложной финансовой ситуации находятся 93 млн человек, особенно уязвимыми являются матери и отцы, воспитывающие детей в одиночку, а также молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. При этом ситуация будет и далее ухудшаться, ожидает вице-президент Еврокомиссии Роксана Мынзату, указывая на нынешние геополитические и экономические кризисы.

Предлагаемые меры

Ключевым направлением стратегии ЕС является борьба с детской бедностью, например, за счет улучшения доступа к образованию, здравоохранению и дошкольным учреждениям. Кроме того, планируется расширить программы в сфере психического здоровья.

В то же время Еврокомиссия предлагает принимать более действенные меры, направленные против нехватки жилья. В ЕС около 1 млн человек являются бездомными, во многих городах не хватает доступного жилья. Еще одним направлением называется интеграция людей с инвалидностью, в ЕС их около 90 млн человек. Люди с ограниченными возможностями имеют значительно меньше шансов на трудоустройство и чаще страдают от бедности.

Отдельных средств выделяться не будет

В рамках данной стратегии не предусматривается отдельного финансирования, в Брюсселе предлагают сосредоточиться на более эффективном использовании уже выделяемых средств. В частности, Еврокомиссия указала, что в следующем бюджете ЕС на несколько лет заложено не менее 100 млрд евро на нужды в социальной сфере. Кроме того, Европейский инвестиционный банк и другие учреждения планируют инвестировать миллиарды евро в социальную инфраструктуру.

Предложения Еврокомиссии в рамках принятой процедуры поступят на обсуждение стран ЕС.

Читайте нас также:
#образование #инвалиды #бездомные #финансирование #дети #бедность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео