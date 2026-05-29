Переговорщики США и Ирана достигли принципиального согласия о продлении режима прекращения огня еще на 60 дней, сообщают американские источники. Предполагается, что дополнительное время позволит сторонам продолжить переговоры о будущем иранской ядерной программы.

По имеющимся данным, соглашение также включает договоренности о снятии ограничений на судоходство через Ормузский пролив.

Однако сообщения о временной сделке пока не подтверждены официальным Тегераном. Кроме того, соглашение еще должен одобрить президент США Дональд Трамп, сообщает NOS.

Как сообщает агентство Reuters, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что Вашингтон и Тегеран пока не достигли окончательной договоренности, но находятся близко к этому.

«Я не могу гарантировать, что мы добьемся результата, но сейчас у меня хорошие предчувствия», — сказал он.

В свою очередь, иранское агентство Tasnim сообщило, что возможное соглашение между Ираном и США пока не было «окончательно согласовано или подтверждено».

Трампу нужно несколько дней

Американское издание Axios, первым сообщившее о предварительном соглашении, пишет, что Трамп уже проинформирован о достигнутых договоренностях, однако попросил несколько дней на их изучение и принятие решения.

По словам источников в американской администрации, соглашение предусматривает неограниченное судоходство через Ормузский пролив. Ирану могут предоставить 30 дней на разминирование акватории, а США в ответ снимут ограничения на проход судов и вновь разрешат экспорт иранской нефти.

Противоречивые сигналы

Несмотря на сообщения о возможном соглашении, минувшей ночью в регионе вновь произошли взаимные атаки.

Иран заявил об ударе по американской авиабазе в ответ на бомбардировку объектов на юге страны. По некоторым данным, целью атаки могла быть база в Кувейте. Американская сторона утверждает, что иранская ракета была перехвачена.

Хотя новые удары усилили напряженность, эксперты отмечают, что ситуация пока далека от полномасштабного возобновления войны.

Противоречивые сообщения лишь усиливают неопределенность. С одной стороны, стороны, по данным источников, близки к компромиссу, с другой — продолжают обмениваться ударами. Примечательно, что накануне иранские СМИ уже сообщали о проекте соглашения, однако тогда Белый дом назвал эти публикации «полностью вымышленными».