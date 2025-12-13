США прибыло: на Аляске внезапно вырос новый остров
Талибы торгуются с Трампом о возвращении американских солдат в Афганистан
В США ввели «золотые карты» за 1 млн долларов. А заодно сбор в 100 000 за рабочие визы
Трамп затеял перестройку Белого Дома за 200 000 000 долларов: что там будет
Washington Post открыла, почему США вторглись в Йемен
Помощь от Трампа: в «Искандере», попавшим в кабмин Украины - десятки компонентов из США
Трамп активизировал переговоры с ХАМАС на фоне военных неудач Израиля
Конфронтация США и Венесуэлы идет на море и в воздухе
Трамп намерен вскоре поговорить с Путиным
В США в лотерее выпал джек-пот - около 1,8 миллиарда долларов
США больше не сверхдержава: The Atlantic указал на сдвиг в мировой политике
В США в ходе рейда на заводе Hyundai задержали 475 мигрантов
Скандал: российская разведка запустила щупальцы в Аргентину
Глава Pfizer тоже предложил дать Трампу Нобелевскую премию
Аргентина: дочь соратника Геринга вернула похищенную картину
