Конфронтация США и Венесуэлы идет на море и в воздухе

В мире
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
На вооружении Венесуэлы остаются самолеты американского производства.

На вооружении Венесуэлы остаются самолеты американского производства.

Президент Мадуро сдаваться не намерен.

Два истребителя F-16 военной авиации Венесуэлы совершили облет эсминца ВМФ США USS Jason Dunham (DDG-109), приблизившегося к побережью Венесуэлы.

Факт облета подтверждает аккаунт в сети Х Минобороны США.

DDG-109 является одним из трех эсминцев с управляемыми ракетами Arleigh Burke, двумя другими из которых являются: USS Gravely (DDG-107) и USS Sampson (DDG-102), которые дислоцированы в Карибском бассейне.

В дополнение к этим кораблям в регионе размещается американская Десантная группировка во главе с USS Iwo Jima (LHD-7) с кораблями USS San Antonio (LPD-17) и USS Fort Lauderdale (LPD-28) общей численностью 4500 человек, в том числе более 2000 морских пехотинцев, к которым недавно присоединились ракетный крейсер USS Lake Erie (CG-70) и ударная атомная подводная лодка USS Newport News (SSN-750).

Работа национальной милиции в Венесуэле, мобилизованной для противостояния США, объявил президент страны Николас Мадуро. Его слова передает местный телеканал VTV. По его словам, подразделения были активированы более чем в 5 тысячах коммуннах. Он уточнил, что они будут работать совместно с 15 751 базой народной обороны — по числу избирательных участков в стране.

В стране началась мобилизация в Боливарианскую национальную полицию (PNB). Мадуро заявил, что принял это решение в связи с угрозой США, «направленной на дестабилизацию положения в стране». Речь о решении Соединенных Штатов направить эсминцы к водам Венесуэлы для борьбы с наркокартелями.

Тогда государственные СМИ республики сообщали о «сотнях желающих», в то время как оппозиционные издания писали о пустых пунктах мобилизации. Ранее в США отчитались об уничтожении лодки из Венесуэлы, перевозившей наркотики.

#венесуэла
