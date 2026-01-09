Baltijas balss logotype
Почему существует мнение, что все рыжие коты — это самцы? 0 180

В мире животных
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему существует мнение, что все рыжие коты — это самцы?

Увидев рыжего кота, многие уверенно утверждают, что это самец. А вот трехцветная кошка — всегда самка! Но действительно ли это так? И почему?

 

«Рыжий ген» отвечает за синтез феомеланина (красного пигмента). Этот ген является доминирующим, что объясняет, почему большинство рыжих котов имеют однородный окрас шерсти.

Однако механизм действия этого гена весьма интересен. Он расположен на Х-хромосоме. У самцов имеется только одна X-хромосома, поэтому они могут быть либо рыжими, либо нет. Чтобы самка приобрела яркий оранжевый цвет, ген должен присутствовать на обеих X-хромосомах.

Поскольку у самок существует гораздо больше возможных комбинаций, вероятность того, что они будут рыжими, значительно ниже — всего 20%. В то время как 80% всех рыжих кошек — это самцы, так как в их случае задействовано меньше генетических факторов.

Интересно, что хотя рыжими могут быть как коты, так и кошки, трехцветные окрасы встречаются только у самок (черный, рыжий, белый)! Это связано с тем, что цвет шерсти определяется X-хромосомой, и только самки обладают двумя X-хромосомами.

Оставить комментарий

