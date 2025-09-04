Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава Pfizer тоже предложил дать Трампу Нобелевскую премию 1 336

В мире
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Глава Pfizer тоже предложил дать Трампу Нобелевскую премию

По словам генерального директора Pfizer Альберта Бурлы, заслуги Дональда Трампа в ускоренной разработке и распределении вакцины через программу Operation Warp Speed заслуживают мирового признания.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за роль в создании вакцины против COVID-19. Об этом сообщает Newsweek.

По словам Бурлы, успех программы Operation Warp Speed, запущенной Трампом в 2020 году для ускорения разработки и распространения вакцины, является «важным достижением в области общественного здравоохранения». Программа помогла предотвратить экономический коллапс и, по оценкам, спасла более 14 миллионов жизней по всему миру.

«Под руководством президента Трампа американские инновации вышли на мировой уровень, восстановили доверие потребителей, сэкономили более 1 триллиона долларов на медицинских расходах за счёт снижения тяжёлых заболеваний и госпитализаций», - отметил Бурла. Он добавил, что успех Operation Warp Speed открыл новые возможности для исследований рака и других заболеваний.

Трамп, известный стремлением получить Нобелевскую премию, заявил, что не «жаждет» награды, но хочет справедливого признания своих достижений. Сенатор Билл Кэссиди также высказался в поддержку присуждения премии Трампу за Operation Warp Speed.

Норвежский Нобелевский комитет официально не подтверждает имена номинантов, однако известно, что Трамп получил несколько номинаций в этом году. Однако отказ премьер-министра Индии Нарендры Моди номинировать Трампа, по сообщениям СМИ, привёл к охлаждению отношений между двумя странами.

Победитель Нобелевской премии мира 2025 года будет объявлен 10 октября.

Читайте нас также:
#дональд трамп #нобелевская премия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    5-го сентября

    Происходит странная последовательность страшных ситуаций во всём мире. Что же дальше у них по плану ?!

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 329
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 179
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 197
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 9
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 12
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 12
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 36
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 38
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 56
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 9
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 12
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео