По словам генерального директора Pfizer Альберта Бурлы, заслуги Дональда Трампа в ускоренной разработке и распределении вакцины через программу Operation Warp Speed заслуживают мирового признания.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за роль в создании вакцины против COVID-19. Об этом сообщает Newsweek.

По словам Бурлы, успех программы Operation Warp Speed, запущенной Трампом в 2020 году для ускорения разработки и распространения вакцины, является «важным достижением в области общественного здравоохранения». Программа помогла предотвратить экономический коллапс и, по оценкам, спасла более 14 миллионов жизней по всему миру.

«Под руководством президента Трампа американские инновации вышли на мировой уровень, восстановили доверие потребителей, сэкономили более 1 триллиона долларов на медицинских расходах за счёт снижения тяжёлых заболеваний и госпитализаций», - отметил Бурла. Он добавил, что успех Operation Warp Speed открыл новые возможности для исследований рака и других заболеваний.

Трамп, известный стремлением получить Нобелевскую премию, заявил, что не «жаждет» награды, но хочет справедливого признания своих достижений. Сенатор Билл Кэссиди также высказался в поддержку присуждения премии Трампу за Operation Warp Speed.

Норвежский Нобелевский комитет официально не подтверждает имена номинантов, однако известно, что Трамп получил несколько номинаций в этом году. Однако отказ премьер-министра Индии Нарендры Моди номинировать Трампа, по сообщениям СМИ, привёл к охлаждению отношений между двумя странами.

Победитель Нобелевской премии мира 2025 года будет объявлен 10 октября.