Трамп намерен вскоре поговорить с Путиным

Выразив недовольство ситуацией на войне в Украине, Трамп вновь объявил о намерении побеседовать с Путиным. По словам его спецпосланника Келлога, Россия идет на эскалацию в конфликте.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ситуацией на войне в Украине после того, как Россия произвела по соседней стране самую массированную атаку беспилотниками и ракетами с самого начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. "Я не в восторге от того, что там происходит, - сказал глава Белого дома журналистам в воскресенье, 7 сентября, на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд. - Я верю, что мы это решим. Но я не доволен ими. Я не доволен всем, что имеет отношение к этой войне".

Трамп также заявил, что намерен в ближайшее время провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. "Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней", - передает его слова CNN. О планах вскоре побеседовать с Путиным Трамп заявлял еще двумя днями ранее, 5 сентября. "Да, я это сделаю. У нас получился очень хороший диалог", - сказал он тогда на брифинге в Белом доме.

Ранее в воскресенье, 7 сентября, американский лидер заявил, что готов ужесточить санкции против России. Министр финансов США Скотт Бессент в свою очередь предположил, что дополнительное экономическое давление со стороны Соединенных Штатов и Европы может побудить президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной.

"Россия идет на эскалацию"

Комментируя российский обстрел Украины спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что, поразив здание украинского кабинета министров, "Россия, похоже, идет на эскалацию". "Две недели назад я был в этом здании вместе с премьер-министром Юлией Свириденко. История показывает, что подобные действия могут вывести события из-под контроля", - написал Келлог в соцсети X, перепостив видео Свириденко из пострадавшего от воздушного удара дома правительства.

По его словам, "нападение не было сигналом того, что Россия хочет прекратить эту войну дипломатическим путем".

В ночь на 7 сентября Россия выпустила по территории Украины 810 БПЛА и 13 ракет. Власти регионов сообщили о как минимум семи погибших, среди которых двухмесячный мальчик, и десятках раненых. Впервые с начала полномасштабной войны в результате российской атаки подверглось разрушению здание правительства Украины в Киеве.