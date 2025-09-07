В США в лотерее выпал джек-пот - около 1,8 миллиарда долларов

Два человека 6 сентября выиграли около 1,8 миллиарда долларов в розыгрыше Powerball - одной из самых популярных американских лотерей.

Эти двое, жители Миссури и Техаса, вместе получат второй по величине приз в истории США и станут первыми, кто выиграл в лотерею с момента последнего розыгрыша более трех месяцев назад.

Они выбрали номера 11, 23, 44, 61 и 62, а номер Powerball - 17.

С 31 мая состоялся 41 тираж Powerball подряд, в котором никто не выиграл джекпот, что привело к увеличению суммы приза, при этом шансы на выигрыш были крайне низки: 1 к 292,2 миллиона.