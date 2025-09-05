В Аргентине российскую разведку обвинили в организации коррупционного скандала с сестрой президента страны — Хавьера Милея.

Младшая сестра президента Аргентины и его главная опора - Карина Милей (на фото с Хавьером Милеем), занимающая пост генерального секретаря президентской администрации, обвиняется в участии в схемах взяток в медицинских контрактах. По версии следствия, Карина Милей получала взятки за государственные контракты на закупку лекарств для аргентинцев с ограниченными возможностями. Стоимость каждого контракта была завышена на 8%, при этом 3% передавались Карине Милей. По информации Reuters, эти манипуляции приносили ей от 500 000 до 800 000 долларов в месяц.

Схема вскрылась после публикации изданием Carnaval Stream скандальной аудиозаписи. На ней звучит голос Диего Спаньоло - приближенного Милея, который возглавляет Агентство по делам людей с ограниченными возможностями. На аудио слышно, как Спаньоло говорит, что президент был в курсе схемы завышения стоимости контрактов.

«Я сказал ему: „Хавьер, ты же знаешь, что они воруют, что твоя сестра ворует?“», - произносит Спаньоло на записи.

Кроме того, в аудио, как пишут аргентинские СМИ - Карина Милей призывает сотрудников работать по 15 часов в сутки и обещает щедрые премии для тех, «кто больше всего отдает». Против нее начато расследование. Bloomberg сообщает, что судебные инстанции уже изъяли два телефона и кассовый аппарат Карины Милей.

Правительство назвало публикацию записей «незаконной операцией по дестабилизации страны» в преддверии выборов. После того, как аудио начала расходиться в соцсетях - в Аргентине, как пишет Reuters, Федеральный суд запретил публикацию скандальной записи и каких-либо записей, связанных с сестрой президента. А само аудио назвали незаконной операцией по дестабилизации страны. Министр безопасности страны заявил, что скандал был инсценирован в рамках попытки дестабилизировать правительство «людьми, связанными с российской разведкой и имеющими влияние в Венесуэле».

В посольстве России в Аргентине ответили, что отвергают обвинения, назвав их иррациональными. И подчеркнули, что у аргентинской стороны нет доказательств причастия России к скандалу «Карин-гейт».

В конце октябре в Аргентине должны пройти парламентские выборы. Милей надеется упрочить свои позиции, но помимо скандалов, ему мешает растущая инфляция: цены на полках магазинов в Аргентине по уровню как в Дубае, а средняя зарплата - от 450 до 650 долларов. Страна дошла до рекордного показателя бедности, который превысил отметку в 50 процентов.