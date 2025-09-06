Baltijas balss logotype
США больше не сверхдержава: The Atlantic указал на сдвиг в мировой политике 0 475

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
УНИАН
США больше не сверхдержава: The Atlantic указал на сдвиг в мировой политике
ФОТО: twitter

Теперь Америка является проблемой для своих союзников, а не для врагов.

От инаугурации Дональда Трампа прошло чуть больше семи месяцев, но этого времени ему хватило, чтобы полностью уничтожить международный авторитет США. Под лозунгом "Сделаем Америку Великой Снова" Трамп превратил свою страну в международное посмешище, с которым считаются все меньше. Об этом пишет авторитетный американский журнал The Atlantic.

"Лидеры России, Китая и Северной Кореи - не добрые люди. Они управляют жестокими автократиями, изобилующими тайной полицией и лагерями для военнопленных. Но, тем не менее, они серьезные люди, и они распознают несерьезного человека, когда видят его. Почти десять лет они оценивали Дональда Трампа и четко пришли к выводу: президент Соединенных Штатов не достоин их уважения", - пишет автор публикации.

Одним из самых показательных моментов является мировой саммит диктаторов, состоявшийся на днях в Пекине по случаю 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне. На это мероприятие позвали даже Лукашенко, путинскую марионетку, управляющую Беларусью. Но президента США не пригласили, хотя именно США внесли основной вклад в разгром Японской империи, который китайские коммунисты теперь записывают на свой счет.

The Atlantic видит значительный контраст между саммитом на Аляске, который закончился дипломатическим унижением Трампа, и пекинским саммитом диктаторов, где Путин, Си и Ким демонстрировали солидарность на фоне наглого выпячивания военной мощи Китая.

Яркой иллюстрацией внешней политики президента Трампа издание считает явное потепление отношений Индии с Китаем, которые вообще-то являются давними заклятыми врагами. Но "американский хулиган" своими драконовскими тарифами на торговлю сумел их сблизить.

"Трамп отреагировал на свое исключение из гала-концерта в Пекине, поведя себя точно как лидер третьего уровня, которым его, кажется, считают Си, Путин и Ким", - пишет журналист, ссылаясь на заявление Трампа в соцсетях о пекинском "заговоре" против США.

Автор публикации отмечает, что авторитарные лидеры имеют хорошие отношения с Трампом, пользуясь его некомпетентностью, а союзники США сосредоточены на том, чтобы все время успокаивать его эго.

Как пишет The Atlantic, Трамп баллотировался на пост президента не ради решения проблем Америки, а по личным причинам - чтобы избежать тюрьмы. Его внешняя политика является лишь продолжением его личных интересов - желания получить Нобелевскую премию мира. И хуже всего то, что теперь у Трампа нет команды компетентных бюрократов, способных делать всю работу за него, как это было во времена его первой каденции. На этот раз он собрал вокруг себя некомпетентных подхалимов, которые преданы ему лично.

"Америка плывет по течению. У нее нет последовательной внешней политики, нет команды высокопоставленных специалистов, которые бы руководили ее национальной обороной и дипломатией, а есть президент, который мало интересуется миром, кроме того, что мир может ему предложить. Неудивительно, что мужчины, собравшиеся в Пекине - три автократа, чьи страны коллективно направляют сотни единиц ядерного оружия на Соединенные Штаты - смело ведут себя так, будто они даже не задумываются о Трампе или стране, которую он возглавляет", - резюмирует The Atlantic.

Политика Трампа: что нужно знать

Как писал УНИАН, с начала второй каденции на посту президента политика Трампа стала еще более экстравагантной и странной. Так, он начал выдвигать территориальные претензии союзникам США, в частности Канаде и Дании.

Также он принялся переименовывать то, что не нуждалось в переименовании. Например, Мексиканский залив он официально переименовал в Залив Америки, а Министерство обороны - в Министерство войны.

Он также постоянно требует присуждения ему Нобелевской премии мира, что даже стало причиной его ссоры с премьером Индии.

