Несмотря на ущерб мировому судоходству из-за действий хуситов в Красном море, США начали борьбу с ними не по экономическим, а идеологическим причинам — чтобы показать себя как «незаменимую нацию с мощной армией», пишет WP.

Соединенные Штаты, начиная военную операцию против йеменских хуситов в Красном море, руководствовались не экономическими, а идеологическими причинами, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Атаки боевиков на коммерческие суда привели к тому, что многим перевозчикам пришлось перенаправить свои контейнеровозы в обход Красного моря. Суда следуют в Европу не через Суэцкий канал, а огибая Африку с юга. Это удлиняет каждый рейс на 7–20 дней. В связи с этим стоимость перевозки грузов на контейнеровозах, следующих из Азии в Европу, выросла вдвое. Крупные нефтяные компании, включая BP и Shell, приостановили поставки через Красное море.

По словам собеседников WP, несмотря на это, причиной действий США стали не последствия для судоходства, а желание президента Джо Байдена показать, что Соединенные Штаты способны действовать «как незаменимая нация с мощной армией и возможностью объединить другие страны для достижения единой цели». Источники газеты сравнили решение Байдена начать борьбу с хуситами с его поддержкой Украины, которой США оказали помощь на миллиарды долларов.

