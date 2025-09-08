Израиль не достиг своих целей в рамках военной операции «Колесницы Гидеона», начавшейся в секторе Газа 18 мая, после срыва режима прекращения огня. Об этом говорится во внутреннем докладе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отрывки из которого утекли в СМИ. В документе для служебного пользования отмечается, что военные оказались неспособны не только противостоять партизанской тактике группировки «Хамас», но и организовать эффективную доставку гуманитарной помощи палестинцам, что сыграло на руку враждебной пропаганде и усилило критику Израиля в мире. Доклад появился в тот момент, когда ЦАХАЛ готовится начать новую фазу «Колесниц Гидеона».

ЦАХАЛ признал, что, проводя операцию «Колесницы Гидеона», «совершил все возможные ошибки». Об этом говорится в его внутреннем докладе. Авторы доклада констатируют, что армия «действовала вопреки своей военной доктрине», то оставляя захваченные районы Газы, то возвращаясь в них, и не смогла эффективно противодействовать партизанской тактике боевиков. Более того, в докладе отмечается, что Израиль в рамках «Колесниц Гидеона» не достиг своих основных целей в Газе — полного разгрома «Хамаса» и возвращения находящихся в его руках израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года.

«У "Хамаса" были все условия для выживания и победы — ресурсы, численность и подходящие методы ведения боевых действий»,— цитирует 12-й канал отрывки из документа. По мнению его авторов, еврейское государство за счет своих промахов не только истощило собственные ресурсы, но и предоставило «Хамасу» все возможности для выживания. Более того, с 18 мая международная поддержка Израиля значительно ослабла, отмечается в документе. Основная причина кроется в плохом планировании и распределении гуманитарных поставок, что, как утверждают авторы доклада, позволило «Хамасу» провести международную «медиакампанию», изображающую сектор Газа как территорию, охваченную голодом.

Впрочем, наряду с провалами доклад обращает внимание и на ряд достижений ЦАХАЛа. В их числе — обнаружение тел погибших израильских заложников, уничтожение военной инфраструктуры «Хамаса» в «буферной зоне» (территории вдоль границы с Израилем) и ряде других районов Газы, а также серьезный ущерб, нанесенный командному и военному потенциалу радикальной группировки.

Авторы документа также обращают внимание на то, что верхушка «Хамаса» понесла серьезные потери в рамках израильской операции. К ним авторы доклада относят устранение лидера вооруженного крыла группировки Мухаммеда Синвара, которое, по официальной версии, произошло в результате точечного удара за три дня до объявления об операции «Колесницы Гидеона».

То, что Мухаммед Синвар, который приходился родным братом ранее ликвидированному израильтянами лидеру «Хамаса» в Газе Яхье Синвару, мертв, верхушка группировки подтвердила 30 августа, спустя несколько месяцев после его ликвидации. Она опубликовала его фото вместе с другими убитыми лидерами группировки, назвав их «мучениками».

На следующий день ЦАХАЛ сообщил об устранении пресс-секретаря военного крыла «Хамаса» Абу Убайды. «Наши действия еще не завершены,— заявил в этой связи глава Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир.— Большая часть оставшегося руководства "Хамаса" находится за границей, и мы доберемся и до них».

В эти дни ЦАХАЛ ведет захват густонаселенного города Газа, одного из основных оплотов «Хамаса», и активизацию сухопутного наступления. Есть точка зрения, что новая фаза «Колесниц Гидеона» спровоцирует масштабное бегство из Газы местных жителей. Вероятно, на такой сценарий рассчитывает и администрация президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп, между тем, заявил, что американские власти ведут переговоры с палестинской группировкой «Хамас» по освобождению заложников в секторе Газа. Вашингтон призывает освободить сразу всех. «Мы ведем очень глубокие переговоры с "Хамасом". Мы сказали: выпустите их всех прямо сейчас. Выпустите их всех, и для них все изменится к лучшему. Но если вы не выпустите их всех, ситуация будет тяжелой»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции в Белом доме (цитата по AFP).

Армия Израиля сейчас готовится к новой фазе операции «Колесницы Гидеона», предполагающей полный захват столицы Газы. По данным Bloomberg, Израиль согласен не начинать операцию, если до середины сентября «Хамас» согласится на освобождение заложников. На этой неделе представители движения заявили, что готовы заключить сделку, по которой все израильские заложники будут освобождены в обмен на палестинских заключенных.