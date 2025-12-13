Baltijas balss logotype
Космос

Изображение к статье: В космосе постоянно происходят гигантские катастрофы. Иконка видео
Техно

Ученые выяснили: дольше всех во Вселенной проживут черные дыры - однако и они взорвутся

0
Изображение к статье: Фото: Discover Magazine
Техно

В недрах найдено то, что питает магнитное «сердце» Земли: открыто новое состояние материи

1
Изображение к статье: Перед тем, как вещество звезды падает в черную дыру, оно закручивается вокруг нее в виде аккреционного диска.
Техно

Астрономы получили загадочный сигнал из глубокого космоса: черные дыры атакуют

1
Изображение к статье: Новый комплекс напоминает хорошо забытый "Мир". Иконка видео
Техно

Перспективная космическая станция РОС пока не имеет своей орбиты

0
Изображение к статье: Фото: Marilyn Perkins
Техно

На Земле найдены огромные запасы водорода: человечеству хватит на десятки тысяч лет

0
Изображение к статье: Художественные изображения начальной вспышки гамма излучения (слева) и сверхновой.
Техно

Астрономы обнаружили самую старую сверхновую среди известных: ей 13 млрд лет

0
Изображение к статье: Инопланетяне смогут изучить американские технологии времен Картера. Иконка видео
Техно

Межпланетный зонд НАСА за 48 лет улетел от Земли на 1 световой день

0
Изображение к статье: Уран не такой странный, как считалось: 39-летняя загадка «Вояджер-2» решена
Техно

Уран не такой странный, как считалось: 39-летняя загадка «Вояджер-2» решена

0
Изображение к статье: На православное рождество астрономы обещают первое в истории человечества мистическое событие
Техно

На православное рождество астрономы обещают первое в истории человечества мистическое событие

0
Изображение к статье: SpaceX оценила себя в 800 млрд долларов и снова стала самой дорогой частной компанией в мире
Техно

SpaceX оценила себя в 800 млрд долларов и снова стала самой дорогой частной компанией в мире

0
Изображение к статье: На Марсе построить дома для людей помогут земные бактерии: что выяснили ученые
Техно

На Марсе построить дома для людей помогут земные бактерии: что выяснили ученые

0
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS выглядит иначе, чем раньше: новая фотография NASA
Техно

Межзвездный объект 3I/ATLAS выглядит иначе, чем раньше: новая фотография NASA

0
Изображение к статье: Последнее суперлуние 2025 года: когда произойдет редкое событие
Техно

Последнее суперлуние 2025 года: когда произойдет редкое событие

1
Изображение к статье: Вокруг нашей планеты летает вся таблица Менделеева. Иконка видео
Техно

Британские пионеры соберут металлолом в космосе

0
Изображение к статье: Умирающий спутник сфотографирует опасный астероид: впервые за 7500 лет он сблизится с Землей
Техно

Умирающий спутник сфотографирует опасный астероид: впервые за 7500 лет он сблизится с Землей

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

