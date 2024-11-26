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Культура

Объявлено, когда на Домской площади в Риге откроется рождественская ярмарка
Наша Латвия

Объявлено, когда на Домской площади в Риге откроется рождественская ярмарка

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«Ужас!»: поставленные в Риге за 40 тыс евро объекты искусства взбесили рижан
Наша Латвия

«Ужас!»: поставленные в Риге за 40 тыс евро объекты искусства взбесили рижан

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В Риге построят четыре площадки, скейтпарк и тропу: а где всё это будет? Эксклюзив!
Наша Латвия

В Риге построят четыре площадки, скейтпарк и тропу: а где всё это будет?

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Поет Андрей Яхимович и группа «Цемент». Фото автора. Эксклюзив!
Lifenews

Рок-н-Рига: запоздалый триумф несостоявшихся властителей эстрады

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Наша Латвия

На опорах моста Браса откроется самая длинная фреска в Латвии

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«Или потому, что я русская...» - Хаматова о трудностях привычной работы в Латвии
Lifenews

«Или потому, что я русская...» - Хаматова о трудностях привычной работы в Латвии

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